Felipe Massa vive montanha-russa em estreia com filho na Porsche Cup

Felipe e Pipo Massa em sua estreia na Porsche Cup Brasil no Algarve, antes do incidente que comprometeria o resultado - (crédito: Divulgação)

Felipe e Pipo Massa estrearam no automobilismo neste domingo (12/7) na primeira etapa endurance da Porsche Cup Brasil, no Autódromo do Algarve, em Portugal. A primeira corrida da dupla teve duas metades distintas.

Pipo largou em 15º lugar no geral e em segundo na categoria Rookie. Ele realizou um primeiro trecho de corrida forte, alcançando a sexta posição geral e a liderança na Rookie. Durante sua performance, ultrapassou Miguel Paludo, o maior campeão da Porsche Cup.

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Felipe Massa assumiu o volante quando o carro estava em quinto no geral e em primeiro na Rookie. Ele mantinha um ritmo consistente até o motor quebrar na 33ª das 65 voltas, o que forçou o abandono da prova de duas horas e meia.

Para a segunda metade, Pipo retornou à pista com o carro reserva, na 27ª posição geral e oitava na Rookie. A dupla precisou cumprir um pit stop obrigatório mais longo para a troca de pilotos, já que a parada de Felipe na pista interrompeu o procedimento anterior. A partir desse momento, não tinham mais chances de um bom resultado. Terminaram em 30º no geral e 14º na Rookie.

O regulamento da Porsche Cup, no entanto, permite que a dupla descarte o resultado da segunda metade da prova. Com o quinto lugar geral e a primeira posição na Rookie obtidos no primeiro segmento, Felipe e Pipo continuam na disputa pelo título.

“Estava sendo uma corrida sensacional. Pipo largou com pneu slick no asfalto molhado, vinha ultrapassando, eu estava muito emocionado com a performance dele”, declarou Felipe. “Infelizmente o motor quebrou, são coisas que acontecem, e voltamos com o carro reserva muitas voltas atrás só para completar”.

Pipo também comentou a experiência. “Conseguimos fazer um primeiro seguimento muito bom, mas depois da quebra do motor, tentamos remar com o carro reserva, mas já não tinha muito mais o que fazer. Foi incrível dividir esse fim de semana com o meu pai”, disse.

A próxima etapa endurance da Porsche Cup será disputada em Goiânia, entre 2 e 4 de outubro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.