Gama busca resultado e vence nos pênaltis para manter DF vivo na Série D

Gama venceu o Porto Velho nos pênaltis e garantiu um lugar nas oitavas de final da Série D - (crédito: Gama/Divulgação)

O futebol candango ainda respira na Série D graças ao Gama. O alviverde devolveu o placar de 2 x 0 da partida de ida contra o Porto Velho-RO e ganhou nos pênaltis, neste domingo (12/7), no Bezerrão, para garantir a classificação para as oitavas de final da Série D. Do outro lado da cidade, no Paranoá, o Capital venceu o Nacional-AM por 1 x 0, mas não teve o mesmo sucesso na disputa das penalidades e foi eliminado da competição.

A missão mais difícil era do Gama, em desvantagem após perder a partida de ida por 2 x 0. Diante da torcida no Bezerrão, o alviverde sofreu e achou o primeiro gol apenas na metade do segundo tempo, com o veterano Henrique Almeida, aproveitando rebote dentro da área. Na bacia das almas, o Periquito foi com tudo e a bola do empate caiu nos pés de quem está acostumado a decidir: Felipe Clemente. O artilheiro recebeu na entrada da área, ajeitou o corpo e bateu no canto do goleiro para levar o jogo aos pênaltis.

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O Gama foi perfeito na disputa das penalidades, até ver o Porto Velho desperdiçar com Aisley. Coube à Gabriel Lima bater no canto para garantir a classificação do time candango por 5 x 4 na marca da cal. A equipe agora espera o vencedor entre América-RN e Trem-AP. Os potiguares jogam em casa, nesta segunda-feira, às 20h, e levaram a melhor na ida por 1x4.

A alguns quilômetros de distância do Bezerrão, o clima de festa foi substituído pelo drama no Estádio JK. O Capital precisava reverter o revés de 1 x 0 para o Nacional na ida, e bastaram 15 minutos para conseguir. Em finalização de fora da área, o lateral-esquerdo Renan deixou tudo igual no agregado.

No entanto, o destino foi cruel nos pênaltis. O goleiro Luan conseguiu defender duas cobranças dos amazonenses, porém Eder e Deisinho, além de Renan, herói no tempo regulamentar, desperdiçaram as respectivas cobranças. A vaga ficou com o Nacional, que enfrenta o Iguaçu nas oitavas.

Com os resultados, o Gama segue como o único representante do DF vivo na Série D. A capital federal busca devolver uma equipe para a terceira divisão pela primeira vez desde 2013, quando o Brasiliense foi rebaixado. Para conseguir o acesso, o alviverde precisa chegar até a semifinal da competição.

