Árbitro suspenso pela Fifa é encontrado morto aos 38 anos

A Real Associação Neerlandesa de Futebol (KNVB) informou, na manhã desta segunda-feira (13/7), a morte do árbitro Rob Dieperink, de 38 anos. Dieperink foi encontrado morto em casa. Até o momento, não se sabe a causa da morte.

Em abril deste ano, o holandês foi preso após uma partida da Conference League entre Crystal Palace e Fiorentina por suspeita de três crimes: comunicação sexual com adolescentes, posse de imagens e agressão sexual contra um adolescente de 17 anos.

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Segundo jornais de Londres, o árbitro teria tentado levar um jovem de 17 anos para o quarto de seu hotel. No local, o adolescente teria sofrido contato intimo sem seu consentimento.

O rapaz procurou a polícia durante a partida, e Dieperink foi interrogado e liberado horas depois. O jornal The Telegraph afirma que duas suspeitas foram retiradas: a de troca de mensagens de cunho sexual com menor e a de posse de imagens de menor. Já a acusação de agressão sexual foi arquivada pela Polícia de Londres por falta de provas.

No entanto, a investigação foi suficiente para que a Fifa afastasse o holandês da arbitragem da Copa do Mundo de 2026, para a qual Dieperink estava escalado para atuar como árbitro de vídeo (VAR). Ao jornal inglês, o holandês disse estar "muito triste por ter sido acusado injustamente".

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Em comunicado a federação lamentou a morte e manifestou solidariedade à família e aos amigos. “Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de Rob Dieperink. Com Rob, perdemos um árbitro muito estimado, mas acima de tudo, um colega excelente e dedicado. Nossos pensamentos estão com sua família, amigos e todos que o amavam. Desejamos-lhes muita força e apoio para enfrentar essa grande perda.”

Onde pedir ajuda

Se você está passando por um momento difícil ou conhece alguém que está em sofrimento, ligue 188 para acionar o Centro de Valorização da Vida (Vida) ou acesse o site cvv.org.br para mais informações.

*Estagiária sob supervisão de Aline Gouveia

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