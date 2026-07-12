O que Messi disse a árbitro português que gerou polêmica na Copa

O atacante Lionel Messi teve um desentendimento com o árbitro português João Pinheiro durante a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, no sábado (11/7). A partida era válida pelas quartas de final da Copa do Mundo e aconteceu no Arrowhead Stadium, em Kansas City.
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Em determinado momento do jogo, o camisa 10 argentino cobrou respeito do juiz. A leitura labial, publicada pelo jornal espanhol As, registrou a fala do jogador.
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“Fala direito. Não falte com respeito. Eu falei direito com você. Fale direito comigo”, declarou Messi ao árbitro.
“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”. Leo Messi , al árbitro Pinheiro. ????????????? pic.twitter.com/zrqxuuescG— Michel ???? (@michelproArg) July 12, 2026
João Pinheiro se tornou um dos personagens da partida ao tomar uma decisão que resultou na expulsão do atacante suíço Embolo, aos 27 minutos do segundo tempo.
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Inicialmente, o responsável pelo apito marcou falta do meio-campista Leandro Paredes em Embolo e mostrou cartão amarelo ao argentino.
O VAR, contudo, percebeu um “erro de identificação” e recomendou a revisão do lance. João Pinheiro foi ao monitor e interpretou que Embolo havia simulado a falta.
Com a mudança na decisão, o centroavante suíço recebeu o cartão amarelo. Como já possuía um, acabou expulso do confronto.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.