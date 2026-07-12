O que Messi disse a árbitro português que gerou polêmica na Copa

Messi discute com o árbitro português João Pinheiro durante a partida das quartas de final entre Argentina e Suíça - (crédito: Odd Andersen/AFP)

O atacante Lionel Messi teve um desentendimento com o árbitro português João Pinheiro durante a vitória da Argentina por 3 a 1 sobre a Suíça, no sábado (11/7). A partida era válida pelas quartas de final da Copa do Mundo e aconteceu no Arrowhead Stadium, em Kansas City.

Em determinado momento do jogo, o camisa 10 argentino cobrou respeito do juiz. A leitura labial, publicada pelo jornal espanhol As, registrou a fala do jogador.

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“Fala direito. Não falte com respeito. Eu falei direito com você. Fale direito comigo”, declarou Messi ao árbitro.

“HABLÁ BIEN, NO FALTES EL RESPETO. A MÍ HÁBLAME BIEN”. Leo Messi , al árbitro Pinheiro. ????????????? pic.twitter.com/zrqxuuescG — Michel ???? (@michelproArg) July 12, 2026

João Pinheiro se tornou um dos personagens da partida ao tomar uma decisão que resultou na expulsão do atacante suíço Embolo, aos 27 minutos do segundo tempo.

Inicialmente, o responsável pelo apito marcou falta do meio-campista Leandro Paredes em Embolo e mostrou cartão amarelo ao argentino.

O VAR, contudo, percebeu um “erro de identificação” e recomendou a revisão do lance. João Pinheiro foi ao monitor e interpretou que Embolo havia simulado a falta.

Com a mudança na decisão, o centroavante suíço recebeu o cartão amarelo. Como já possuía um, acabou expulso do confronto.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.