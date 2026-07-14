Kaká compra apartamento de luxo de R$ 44 milhões em Miami; veja

Após passagens marcantes por São Paulo, Milan e Real Madrid, o brasileiro encerrou a carreira no Orlando City - (crédito: Foto: Rebeca Schumacher/Quality Sport Images)

O ex-meia Kaká voltou a investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos. Campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, o ex-jogador comprou um apartamento de luxo em Bal Harbour, na região de Miami, por US$ 8,7 milhões, valor equivalente a R$ 44,4 milhões.

O imóvel possui três quartos, 311 metros quadrados de área e ocupa o 14º andar do condomínio Oceana Bal Harbour. Além disso, o apartamento conta com varandas voltadas para os lados leste e oeste, o que garante vista para o Oceano Atlântico e para a Baía de Biscayne.

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Antes da negociação, o antigo proprietário, o empresário Gaston Siciliano, colocou a unidade à venda por US$ 9,5 milhões. No entanto, Kaká fechou a compra por um valor menor. Siciliano havia adquirido o apartamento em 2022 por US$ 6,5 milhões. O condomínio, inaugurado em 2016, reúne 226 apartamentos distribuídos em 24 andares.

A aquisição também reforça a ligação de Kaká com a Flórida. Após passagens marcantes por São Paulo, Milan e Real Madrid, o brasileiro encerrou a carreira no Orlando City, da Major League Soccer, onde atuou até a aposentadoria, em 2017. Ao longo da trajetória, conquistou a Copa do Mundo de 2002, disputou os Mundiais de 2006 e 2010 e recebeu a Bola de Ouro de 2007.

Kaká acompanha craques que investem em imóveis de luxo

Além de Kaká, outros nomes históricos do futebol também apostam em imóveis de luxo no sul da Flórida. Dessa forma, Ronaldo Nazário comprou neste ano uma cobertura à beira-mar em Bay Harbor Islands por US$ 8 milhões. Já Lionel Messi adquiriu uma mansão de US$ 10,8 milhões em Fort Lauderdale, enquanto David Beckham, presidente e coproprietário do Inter Miami, mantém uma propriedade avaliada em cerca de US$ 80 milhões em Miami.