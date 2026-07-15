Presidente da Fifa é denunciado ao Coi após interferência de Trump na Copa

Denúncia cita atuação do presidente Gianni Infantino em prol dos interesses de Trump para anular a suspensão do atacante dos Estados Unidos - (crédito: Alfredo Estrella/AFP)

A Copa do Mundo já se aproxima da sua grande final, mas o "caso Balogun" segue dando dor de cabeça para a Fifa. Nesta terça-feira (14/7), o jornal The New York Times publicou que a organização de direitos humanos FairSquare apresentou uma denúncia ao Comitê Olímpico Internacional. No documento, é citada a atuação do presidente Gianni Infantino em prol dos interesses de Donald Trump, para anular a suspensão do atacante dos Estados Unidos.

No documento, a instituição cita prínicipios previstos na Carta Olímpica e no código de ética do Coi. Contudo, a entidade defende que a neutralidade política seja um dos princípios fundamentais do Movimento Olímpico, exigindo que dirigentes esportivos respeitem essa diretriz.

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Apesar de a relação entre Fifa e Coi não ser das melhores, Infantino faz parte do quadro de membros da entidade olímpica desde 2020. Na ocasião, Trump admitiu que solicitou ao presidente que fosse revista a suspensão do atacante Balogun, expulso contra a Bósnia, para a partida das oitavas de final, contra a Bélgica.

Além disso, o jornal também publicou que apenas um membro do Comitê Disciplinar da Fifa tomou a decisão de suspender a punição de Balogun. O presidente do órgão, Mohamed Al Kamli, conduziu o caso sozinho, em uma atitude inédita em casos disciplinares desta natureza. Até agora, a Fifa não apresentou maiores explicações sobre a decisão.