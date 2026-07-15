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Presidente da Fifa é denunciado ao Coi após interferência de Trump na Copa

Gianni Infatino pode ser investigado pelo Comitê Olímpico Internacional por conta do cancelamento da expulsão de Balogun

Denúncia cita atuação do presidente Gianni Infantino em prol dos interesses de Trump para anular a suspensão do atacante dos Estados Unidos - (crédito: Alfredo Estrella/AFP)
Denúncia cita atuação do presidente Gianni Infantino em prol dos interesses de Trump para anular a suspensão do atacante dos Estados Unidos - (crédito: Alfredo Estrella/AFP)

A Copa do Mundo já se aproxima da sua grande final, mas o "caso Balogun" segue dando dor de cabeça para a Fifa. Nesta terça-feira (14/7), o jornal The New York Times publicou que a organização de direitos humanos FairSquare apresentou uma denúncia ao Comitê Olímpico Internacional. No documento, é citada a atuação do presidente Gianni Infantino em prol dos interesses de Donald Trump, para anular a suspensão do atacante dos Estados Unidos.

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No documento, a instituição cita prínicipios previstos na Carta Olímpica e no código de ética do Coi. Contudo, a entidade defende que a neutralidade política seja um dos princípios fundamentais do Movimento Olímpico, exigindo que dirigentes esportivos respeitem essa diretriz.

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Apesar de a relação entre Fifa e Coi não ser das melhores, Infantino faz parte do quadro de membros da entidade olímpica desde 2020. Na ocasião, Trump admitiu que solicitou ao presidente que fosse revista a suspensão do atacante Balogun, expulso contra a Bósnia, para a partida das oitavas de final, contra a Bélgica.

Além disso, o jornal também publicou que apenas um membro do Comitê Disciplinar da Fifa tomou a decisão de suspender a punição de Balogun. O presidente do órgão, Mohamed Al Kamli, conduziu o caso sozinho, em uma atitude inédita em casos disciplinares desta natureza. Até agora, a Fifa não apresentou maiores explicações sobre a decisão.

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Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/07/2026 08:39
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