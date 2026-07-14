Brasil corre risco de ficar fora das finais da VNL masculina; veja cenários

A Seleção Brasileira de vôlei masculino corre o risco de ficar de fora da fase final da Liga das Nações pela primeira vez desde 1991. A partir desta quarta-feira (15/7), o Brasil entra na última semana da VNL ainda em busca de uma vaga nas finais. Restam apenas quatro jogos.

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O time verde-amarelo está em nono na tabela. Portanto, está fora da pelotão de classificação. Apenas os sete primeiros colocados garantem vaga. O oitavo posto já é da China, por ser país sede do torneio. O time está garantido na próxima fase mesmo com a 17ª e penúltima colocação na etapa classificatória.

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Dos últimos quatro compromissos do Brasil, dois são pedreiras. Nesta quarta (15/7), joga com a França, 12ª colocada, às 18h. No dia seguinte, enfrenta os vice-líderes, Estados Unidos, às 22h. Já na sexta (17/7), duela com a Polônia, que fecha o pódio atual, também às 22h. No domingo (19/7), fecha a primira fase contra a China, às 14h.

A trupe de Bernardinho soma 13 pontos. A Turquia e a Bulgária, sétima e oitava colocadas, respectivamente, têm 14. O sexto é a Itália, com 16. Em décimo, a Alemanha vem logo atrás, com 12. Por isso, a Seleção precisa somar, pelo menos, dois pontos a mais que turcos e búlgaros.

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Uma vitória por 3 sets a zero ou três sets a um vale três pontos. Um triunfo por três sets a dois vale dois pontos. Uma derrota gera apenas um. Vale destacar que Brasil e Bulgária enfrentam os mesmos rivais na última arrancada pela classificação.

O torneio com o formato como conhecemos nasceu em 2018. Em sete edições, o Brasil jamais ficou de fora da fase final da Liga das Nações. A VNL tomou o lugar da Liga Mundial, que era disputada anualmente desde 1989. Ali, o Brasil ficou de fora das finais apenas em 1991. À época, quatro times avançavam.



