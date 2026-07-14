CBDE abre inscrições para voluntários nos Jogos Escolares Brasileiros Sub-14

A Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) abriu as inscrições para o Programa de voluntários dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2026 - Sub-14. Durante os dias 11 a 26 de setembro, em Brasília, a iniciativa busca encontrar pessoas com o desejo de contribuir para a organização do evento, oferecendo apoio em diferentes áreas durante a competição.

Os interessados em se voluntariar no JEBs podem se inscrever até o dia 29 de agosto, no formulário fornecido no site da CBDE. Há 300 vagas de atuação em diferentes frentes dos Jogos, incluindo: área técnica, cerimônias oficiais, Noite dos Estados, cerimônias de premiação, Fun Zone, tour educacional, fisioterapia e outros setores estratégicos do evento. O processo é aberto para todo o país.

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Os participantes deverão ter 18 anos ou mais e ter disponibilidade de tempo durante o período do evento e capacidade para trabalhar em equipe. A organização frisa a importância do comprometimento, responsabilidade e disposição para colaborar com a organização dos Jogos.

Os voluntários selecionados receberão camiseta oficial do evento, alimentação durante os dias de atuação, certificado de participação e ajuda de custo referente às despesas com transporte interno, que será disponibilizada ao final da competição. As despesas com transporte interestadual e hospedagem serão de responsabilidade de cada participante.

Para Robson Aguiar, presidente da CBDE, o voluntariado é um pilar essencial para o acontecimento do torneio. "Os JEBs são um dos maiores eventos do desporto escolar brasileiro, e Brasília volta a ser o centro dessa grande celebração esportiva. O trabalho dos voluntários é essencial para o sucesso da competição, e essa é uma oportunidade de vivenciar de perto um evento de alcance nacional, contribuir para a formação de milhares de estudantes-atletas e fazer parte de uma experiência única de integração e aprendizado", destacou.

Os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) Sub-14 serão realizados nos dias 11 a 26 de setembro, na capital federal. A competição reunirá atletas de 12 a 14 anos de 26 estados brasileiro durante 15 dias em uma imersão no esporte. A competição promoverá disputas em 19 modalidades, divididas em dois blocos.

No primeiro, serão realizadas as competições de atletismo, atletismo adaptado, basquete, futsal, ginástica rítmica, judô, karatê, taekwondo, vôlei de praia e xadrez. Já o segundo bloco reunirá as disputas de badminton, ciclismo, ciclismo virtual, ginástica artística, handebol, natação, tênis de mesa, voleibol e wrestling.