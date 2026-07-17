Copa DF de Basquete 3x3 abre inscrições gratuitas para edição inédita

As inscrições para a Copa DF de Basquete 3x3 foram abertas na última sexta-feira (10/7) e já estão disponíveis para equipes de todo o Distrito Federal. A competição, organizada pelo Instituto Base, acontecerá em formato inédito, contemplando todas as Regiões Administrativas (RAs) por meio de seis torneios classificatórios distribuídos pelas Unidades de Planejamento Territorial (UPTs) e uma grande final, marcada para 20 de dezembro, na Arena Parque, localizada no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade. O objetivo é ampliar o acesso à modalidade, incentivar a prática da modalidade e fortalecer o esporte em todas as regiões.

A Copa DF de Basquete 3x3 será disputada nas categorias adulto feminino e masculino, com inscrições gratuitas. As equipes deverão ser compostas por quatro atletas, sendo, pelo menos um integrante do time deverá comprovar residência na Região Administrativa que a equipe representará. Além da gratuidade da inscrição, cada equipe confirmada na competição receberá quatro camisetas regatas numeradas, fornecidas gratuitamente pela organização.

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O campeonato também contará com premiação para as equipes que se destacarem ao longo da competição. Em cada torneio classificatório, os três primeiros colocados dos naipes feminino e masculino receberão quatro medalhas por equipe. Já na grande final, os times que encerraram a competição na primeira, segunda e terceira colocações serão premiados com um troféu, além das medalhas.

Os jogos da fase final serão transmitidos ao vivo pelo canal oficial do Instituto Base no YouTube, permitindo que torcedores, familiares e amantes do basquete acompanhem a decisão da primeira edição da Copa DF de Basquete 3x3 de qualquer lugar.

Ao todo, serão realizados seis torneios classificatórios, cada um com capacidade padrão para 18 equipes, com 12 masculinas e seis femininas, podendo haver ajustes conforme a demanda de inscrições. Ao final de cada etapa, duas equipes de cada naipe garantirão vaga para o torneio decisivo, formando a fase final com 12 equipes femininas e 12 masculinas.

Os atletas deverão ter idade mínima de 18 anos, poderão representar apenas uma equipe durante toda a competição e cada time poderá disputar somente um torneio classificatório.

Cada etapa acontecerá em apenas um dia, entre 8h e 19h, utilizando duas quadras de Basquete 3x3, com partidas realizadas em intervalos de 25 minutos, incluindo tempo de jogo, aquecimento e transições.

As inscrições devem ser realizadas por meio da página oficial da Copa DF de Basquete 3x3 no site do Instituto Base. Como o número de vagas é limitado, a organização orienta que as equipes realizem o cadastro o quanto antes para garantir participação.

A Temporada de Basquete 2026 conta com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal, do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte (CONFAE) e possui as chancelas da Confederação Brasileira de Basketball (CBB) e da Federação de Basquetebol do Distrito Federal (FBDF).

*Estagiário sob supervisão da redação