GP Bélgica: Mercedes busca vitória e abrir pontos na liderança do Mundial

A temporada da Fórmula 1 conta com disputa intensa entre Mercedes e Ferrari no topo. Após temporada avassaladora da McLaren em 2025, com Oscar Piastri e Lando Norris, a equipe alemã despontou na liderança depois de começo satisfatório de Kimi Antonelli e George Russel. O GP da Bélgica, neste domingo (19/7), é a oportunidade para a Mercedes abrir vantagem na liderança de pilotos e de equipes.

Até o momento, das nove corridas disputadas, a Mercedes conseguiu a pole position em sete (cinco com Kim Antonelli e duas com George Russel). Porém, a crescente da Ferrari em Silverstone e em Barcelona ameçam a liderança alemã. São 78 pontos de diferença que separam as equipes na classificação. Em contrapartida, a dupla da Mercedes também lidera no ranking de pilotos, mas Lewis Hamilton e Charles Leclerc estão logo atrá pela scuderia italiana.

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O circuito de Spa-Francorchamps pode ser um divisor de água para o restante da temporada. Líder da classificação com 179 pontos, Kimi Antonelli ressalta a força da Ferrari após Silverstone, mas a expectativa é abrir vantagem em relação aos italianos: "Esperamos ser rápidos, embora a Ferrari tenha sido uma surpresa em Silverstone. Eles sempre parecem ter algo a mais na classificação em relação às expectativas. Também precisamos ficar atentos à Red Bull e à McLaren", disse o jovem piloto da Mercedes.

Além da disputa na parte de cima da tabela, a McLaren busca retomar a melhor forma após temporada brilhante em 2025. Porém, o atual campeão Lando Norris perderá dez posições de punição por mudanças de componentes na unidade de potência no motor pela quarta vez no ano. O regulamento da FIA permite até três como limite.

O brasileiro Gabriel Bortoleto também busca manter a melhora no desempnho após Silverstone na última corrida. O piloto da Audi conseguiu a oitava posição e o obejtivo para Spa-Francorchamps é continuar pontuando. Seu companheiro de equipe, Nico Hulkenberg segue zerado na classificação.

O Grande Prêmio da Bélgica terá início na próxima sexta-feira (17/7), com a realização dos dois primeiros treinos livres. No sábado (18/7), os pilotos voltam à pista para o TL3 e a sessão de classificação. A corrida está marcada para domingo (19/7).

*Estagiário sob supervisão da redação

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