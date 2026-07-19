Fifa detalha prêmio milionário para campeão e vice da Copa; saiba mais

Seleção da Espanha ganhou uma boa grana com a vitória na Copa - (crédito: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A final da Copa do Mundo 2026 entre Argentina e Espanha neste domingo (19/7), gerou uma curiosidade: quanto a seleção que conquistar a Copa do Mundo de 2026 vai receber? A resposta é simples: nada mais do que a maior premiação já paga pela FIFA na história do torneio.

Ainda em 2025, a entidade aprovou uma distribuição recorde de US$ 727 milhões (cerca de R$ 4 bilhões) para as 48 seleções participantes, com US$ 50 milhões destinados ao país campeão e US$ 33 milhões ao vice-campeão. Em reais, isso dá o equivalente a R$ 255 milhões para o grande vencedor, a seleção da Espanha, e R$ 168 milhões para o vice, o time da Argentina.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Final da Copa 2026: quanto custa ver Espanha x Argentina

A seleção terceira colocada, a Inglaterra, receberá US$ 29 milhões, e a França, que foi a quarta, fica com US$ 27 milhões. As equipes que terminarem entre a quinta e a oitava posição terão direito a US$ 19 milhões, enquanto aquelas que alcançarem as oitavas de final receberão US$ 15 milhões.

Leia também: Final da Copa terá show inédito e cerimônia com estrelas; veja detalhes

Os novos valores representam um aumento de 50% no montante reservado às premiações em relação à edição anterior do Mundial. Ao todo, US$ 655 milhões serão distribuídos de acordo com a campanha de cada seleção durante a competição.

Leia também: Argentina e Espanha decidem a Copa do Mundo de 2026; acompanhe ao vivo

Além do prêmio por desempenho, todas as equipes classificadas receberam US$ 1,5 milhão para cobrir os custos de preparação antes do início do torneio. Com isso, mesmo as seleções eliminadas na primeira fase terão garantido um repasse mínimo de US$ 10,5 milhões pela participação na Copa.