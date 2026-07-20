Seleções, ingressos e sedes: o que se sabe da Copa Feminina de 2027

A edição de 2027 será a primeira Copa do Mundo Feminina da história realizada na América do Sul - (crédito: Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

A Seleção brasileira masculina ficou, mais uma vez, longe de conquistar o hexacampeonato. Entretanto, os fãs de futebol não vão ficar órfãos da competição tão cedo.

Isso porque, no ano que vem, em 2027, acontece a Copa do Mundo Feminina. Realizada oficialmente desde 1991, a 10ª edição do torneio será sediada, pela primeira vez, no Brasil.

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No total, a Copa do Mundo de 2027 será disputada por 32 seleções dos dias 24 de junho a 25 de julho.

Ao longo da história do Mundial Feminino, apenas cinco seleções conquistaram o título. Desde a estreia da competição, em 1991, os Estados Unidos são os maiores campeões, com quatro troféus.

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A Alemanha venceu duas vezes, enquanto Noruega, Japão e Espanha levantaram a taça uma vez cada. Atual detentora do título, a equipe espanhola defenderá a conquista no Brasil, onde a seleção brasileira tentará faturar seu primeiro campeonato mundial diante da torcida.

Confira lista de seleções participantes

Esta edição do Mundial feminino será a maior da história da Copa do Mundo. A primeira a ser realizada na América do Sul, a competição vai se estender por 64 partidas, com 32 equipes.

Embora o sorteio dos grupos ainda não tenho sido feito, já é possível conferir uma lista prévia com as nações que vão participar.

Confira abaixo quais equipes foram classificadas até o momento.

Alemanha;

Argentina;

Austrália;

Brasil;

China;

Coreia do Norte;

Coreia do Sul;

Dinamarca;

Espanha;

Filipinas;

França;

Japão;

Nova Zelândia;

Onde serão os jogos

Em 2027, com o Brasil como palco principal, o torneio será realizado em oito capitais: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que receberão as partidas da competição.

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Ainda não foi divulgado quais partidas serão realizadas em cada estádio, mas a Fifa já confirmou que a final da Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá no Maracanã. As oito arenas escolhidas, utilizadas na Copa do Mundo masculina de 2014, passarão por adaptações e melhorias para receber o torneio.

Veja abaixo quais estádios vão receber a Copa Feminina.

Belo Horizonte — Mineirão;

Brasília — Estádio Nacional Mané Garrincha;

Fortaleza — Arena Castelão;

Recife — Arena Pernambuco;

Rio de Janeiro — Maracanã;

Salvador — Arena Fonte Nova;

São Paulo — Neo Química Arena;

Porto Alegre — Beira-Rio.

Quando começam as vendas de ingressos

A venda oficial de ingressos para a Copa do Mundo de 2027 ainda não começou. Sendo assim, ainda não existem preços, categorias ou regras estabelecidos para a compra de ingressos do torneio.

Por enquanto, entretanto, existe um cadastro de interesse através do site da Fifa, no link. Essa inscrição permite que torcedores recebam notificações a respeito da abertura das vendas, assim como informações sobre como solicitar as entradas.

Mas é preciso ter atenção: o cadastro prévio não permite compra antecipada e nem garante ingresso.

Quanto as equipes vão receber

Na edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina, a Fifa distribuiu um total de US$ 110 milhões em premiações entre as seleções participantes. A equipe campeã ficou com US$ 4,3 milhões.

Para o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil, a entidade ainda não anunciou os valores, mas a expectativa é de um aumento na premiação como parte do processo de equiparação gradual em relação ao torneio masculino.

Confira a premiação da Copa do Mundo Feminina de 2023: