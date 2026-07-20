Seleções, ingressos e sedes: o que se sabe da Copa Feminina de 2027

A Seleção brasileira masculina ficou, mais uma vez, longe de conquistar o hexacampeonato. Entretanto, os fãs de futebol não vão ficar órfãos da competição tão cedo.
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Isso porque, no ano que vem, em 2027, acontece a Copa do Mundo Feminina. Realizada oficialmente desde 1991, a 10ª edição do torneio será sediada, pela primeira vez, no Brasil.
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No total, a Copa do Mundo de 2027 será disputada por 32 seleções dos dias 24 de junho a 25 de julho.
Ao longo da história do Mundial Feminino, apenas cinco seleções conquistaram o título. Desde a estreia da competição, em 1991, os Estados Unidos são os maiores campeões, com quatro troféus.
A Alemanha venceu duas vezes, enquanto Noruega, Japão e Espanha levantaram a taça uma vez cada. Atual detentora do título, a equipe espanhola defenderá a conquista no Brasil, onde a seleção brasileira tentará faturar seu primeiro campeonato mundial diante da torcida.
Confira lista de seleções participantes
Esta edição do Mundial feminino será a maior da história da Copa do Mundo. A primeira a ser realizada na América do Sul, a competição vai se estender por 64 partidas, com 32 equipes.
Embora o sorteio dos grupos ainda não tenho sido feito, já é possível conferir uma lista prévia com as nações que vão participar.
Confira abaixo quais equipes foram classificadas até o momento.
- Alemanha;
- Argentina;
- Austrália;
- Brasil;
- China;
- Coreia do Norte;
- Coreia do Sul;
- Dinamarca;
- Espanha;
- Filipinas;
- França;
- Japão;
- Nova Zelândia;
Onde serão os jogos
Em 2027, com o Brasil como palco principal, o torneio será realizado em oito capitais: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, que receberão as partidas da competição.
Ainda não foi divulgado quais partidas serão realizadas em cada estádio, mas a Fifa já confirmou que a final da Copa do Mundo Feminina de 2027 acontecerá no Maracanã. As oito arenas escolhidas, utilizadas na Copa do Mundo masculina de 2014, passarão por adaptações e melhorias para receber o torneio.
Veja abaixo quais estádios vão receber a Copa Feminina.
- Belo Horizonte — Mineirão;
- Brasília — Estádio Nacional Mané Garrincha;
- Fortaleza — Arena Castelão;
- Recife — Arena Pernambuco;
- Rio de Janeiro — Maracanã;
- Salvador — Arena Fonte Nova;
- São Paulo — Neo Química Arena;
- Porto Alegre — Beira-Rio.
Quando começam as vendas de ingressos
A venda oficial de ingressos para a Copa do Mundo de 2027 ainda não começou. Sendo assim, ainda não existem preços, categorias ou regras estabelecidos para a compra de ingressos do torneio.
Por enquanto, entretanto, existe um cadastro de interesse através do site da Fifa, no link. Essa inscrição permite que torcedores recebam notificações a respeito da abertura das vendas, assim como informações sobre como solicitar as entradas.
Mas é preciso ter atenção: o cadastro prévio não permite compra antecipada e nem garante ingresso.
Quanto as equipes vão receber
Na edição de 2023 da Copa do Mundo Feminina, a Fifa distribuiu um total de US$ 110 milhões em premiações entre as seleções participantes. A equipe campeã ficou com US$ 4,3 milhões.
Para o Mundial de 2027, que será disputado no Brasil, a entidade ainda não anunciou os valores, mas a expectativa é de um aumento na premiação como parte do processo de equiparação gradual em relação ao torneio masculino.
Confira a premiação da Copa do Mundo Feminina de 2023:
- Fase de grupos: US$ 1,5 milhão (R$ 7,7 milhões);
- Oitavas de final: US$ 1,8 milhão (R$ 9,3 milhões);
- Quartas de final: US$ 2,1 milhões (R$ 10,9 milhões);
- 4º lugar: US$ 2,4 milhões (R$ 12,2 milhões);
- 3º lugar: US$ 2,6 milhões (R$ 13 milhões);
- Vice-campeã: US$ 3 milhões (R$ 15 milhões);
- Campeã: US$ 4,3 milhões (R$ 21,4 milhões).