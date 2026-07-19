Correio Braziliense

FINAL DA COPA DO MUNDO 2026

Memes tomam as redes após derrota da Argentina na Copa; veja

Seleção Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após derrota por 1 x 0 para a Espanha

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Gabriel Botelho
19/07/2026 19:46 - Atualizado em 19/07/2026 19:58
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Lamine Yamal dá banho de banheira em Messi em montagem feita por inteligência artificial - (crédito: Reprodução / 'X' / @pretademaiss)
Lamine Yamal dá banho de banheira em Messi em montagem feita por inteligência artificial - (crédito: Reprodução / 'X' / @pretademaiss)

A derrota da Argentina por 1 x 0 para a Espanha, na final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19/7), teve forte repercussão da torcida brasileira na internet. Nas redes sociais, os memes se espalharam rapidamente após o revés da Albiceleste, arquirrival da Seleção. 

O time da zoeira não perdoou a vice-campeã. As brincadeiras vão desde vídeos de inteligência artificial que envolvem a cena da banheira entre Messi e Lamine Yamal, até a comemoração de grupos de pessoas, em meio a fogos de artifício. 

A seguir, confira algumas das melhores postagens feitas pela torcida verde-amarela nas redes sociais: 