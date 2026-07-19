FINAL DA COPA DO MUNDO 2026
Memes tomam as redes após derrota da Argentina na Copa; veja
Seleção Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após derrota por 1 x 0 para a Espanha
FINAL DA COPA DO MUNDO 2026
Seleção Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após derrota por 1 x 0 para a Espanha
A derrota da Argentina por 1 x 0 para a Espanha, na final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19/7), teve forte repercussão da torcida brasileira na internet. Nas redes sociais, os memes se espalharam rapidamente após o revés da Albiceleste, arquirrival da Seleção.
O time da zoeira não perdoou a vice-campeã. As brincadeiras vão desde vídeos de inteligência artificial que envolvem a cena da banheira entre Messi e Lamine Yamal, até a comemoração de grupos de pessoas, em meio a fogos de artifício.
O BEM VENCEU, PRIMOS pic.twitter.com/e87Yr8gDLq— ODDS ALTAS ???? (@OddsAltas) July 19, 2026
O BEM VENCEU #ESPxARG pic.twitter.com/O3qcPnAHXp— su???? (@whos_elsa) July 19, 2026
O bem venceu, Espanha campeã do mundo! #ESPxARG pic.twitter.com/HAfTOcfOOP— Ryan (@ryanfleal) July 19, 2026
O BEM VENCEU pic.twitter.com/OMGeCfxYEU— nana jisunga & that (@hanruivo) July 19, 2026
O bem venceu o mal!#ARGxESP#ESPxARG pic.twitter.com/VlJn07badR— ????????UrubuFAN????????????????????????????????? (@UrubuFAN) July 19, 2026
O BEM VENCEU #ESPxARG pic.twitter.com/XVu4uPzyh4— thai butera? (@itgirlthai) July 19, 2026
ACABOOOOOO ACABOOOOOOO ACABOOOOOOOOOUUUUUU— Dhray de Férias ???????????? (@dhrayzinho) July 19, 2026
O BEM VENCEU PORRAAAAAAAAAA
ATÉ TRAPACEANDO PERDERAAAAAMMMM
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Zblh6bv03B
A PARTE MAIS EMOCIONANTE DE ARGENTINA E ESPANHA FOI O ENZO FERNANDEZ SENDO EXPULSO #ESPxARG pic.twitter.com/AmLQ2DJBqe— ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? (@tefyy_m) July 19, 2026
Me acabando que teve mais coisas sobre o Brasil no show de intervalo da copa do que coisas sobre argentina e Espanha kkkkkk brasil sempre protagonista #ESPxARG pic.twitter.com/V3GWMgEXCw— eli. (@swiftlantsv) July 19, 2026
Lamine Yamal aos 19 anos pela Espanha:— Central do Braga (@CentralDoBrega) July 19, 2026
- Campeão da Eurocopa
- Campeão da Copa do Mundo
ele. ???????? pic.twitter.com/72Kyky272Q
ESPANHA CAMPEÃ DA COPA DO MUNDO 2026 pic.twitter.com/BoNhT3XtPu— cleytu (@cleytu) July 19, 2026
ESPANHA é grande CAMPEÃ dessa copa do mundo derrotando a praga mundial chamada argentina pic.twitter.com/6bmPkuaWAZ— ??cε?d? (@lacerda) July 19, 2026
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