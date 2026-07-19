Memes tomam as redes após derrota da Argentina na Copa; veja

Lamine Yamal dá banho de banheira em Messi em montagem feita por inteligência artificial - (crédito: Reprodução / 'X' / @pretademaiss)

A derrota da Argentina por 1 x 0 para a Espanha, na final da Copa do Mundo de 2026, disputada neste domingo (19/7), teve forte repercussão da torcida brasileira na internet. Nas redes sociais, os memes se espalharam rapidamente após o revés da Albiceleste, arquirrival da Seleção.

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O time da zoeira não perdoou a vice-campeã. As brincadeiras vão desde vídeos de inteligência artificial que envolvem a cena da banheira entre Messi e Lamine Yamal, até a comemoração de grupos de pessoas, em meio a fogos de artifício.

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A seguir, confira algumas das melhores postagens feitas pela torcida verde-amarela nas redes sociais:

O BEM VENCEU, PRIMOS pic.twitter.com/e87Yr8gDLq — ODDS ALTAS ???? (@OddsAltas) July 19, 2026

O BEM VENCEU pic.twitter.com/OMGeCfxYEU — nana jisunga & that (@hanruivo) July 19, 2026

ACABOOOOOO ACABOOOOOOO ACABOOOOOOOOOUUUUUU



O BEM VENCEU PORRAAAAAAAAAA



ATÉ TRAPACEANDO PERDERAAAAAMMMM



???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? pic.twitter.com/Zblh6bv03B — Dhray de Férias ???????????? (@dhrayzinho) July 19, 2026

A PARTE MAIS EMOCIONANTE DE ARGENTINA E ESPANHA FOI O ENZO FERNANDEZ SENDO EXPULSO #ESPxARG pic.twitter.com/AmLQ2DJBqe — ???????????????? ???????????? ???????????????????????????? (@tefyy_m) July 19, 2026

Me acabando que teve mais coisas sobre o Brasil no show de intervalo da copa do que coisas sobre argentina e Espanha kkkkkk brasil sempre protagonista #ESPxARG pic.twitter.com/V3GWMgEXCw — eli. (@swiftlantsv) July 19, 2026

Lamine Yamal aos 19 anos pela Espanha:



- Campeão da Eurocopa

- Campeão da Copa do Mundo



ele. ???????? pic.twitter.com/72Kyky272Q — Central do Braga (@CentralDoBrega) July 19, 2026

ESPANHA CAMPEÃ DA COPA DO MUNDO 2026 pic.twitter.com/BoNhT3XtPu — cleytu (@cleytu) July 19, 2026