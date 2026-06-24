DF inicia regressiva para a Copa do Mundo Feminina com ação no Mané Garrincha

Faltam exatamente 365 dias para o início da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027, que será realizada no Brasil, e a capital deu início à contagem regressiva para o maior torneio de futebol feminino do planeta. Nesta quarta-feira (24/6), o Estádio Nacional Mané Garrincha, uma das arenas que receberão partidas da competição, foi palco de uma programação especial que reuniu esporte, inclusão e celebração.

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A principal atividade ocorreu nas arquibancadas do estádio, onde 700 crianças dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do Distrito Federal formaram um mosaico simbólico em homenagem à Seleção Brasileira Feminina. O intuito da iniciativa foi destacar a união, a diversidade e o legado que o torneio pretende deixar para as futuras gerações de atletas.

Crianças dos Centros Olímpicos e Paralímpicos do DF participam de divulgação da Copa do Mundo Feminina 2027 (foto: Davi Cruz/CB/D.A Press)

A ação integra a mobilização nacional para a Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027, que será realizada pela primeira vez na América do Sul. Com um ano para o pontapé inicial do torneio, Brasília reforça seu papel como uma das cidades-sede e se prepara para receber atletas, delegações e torcedores de diversas partes do mundo em 2027.

Presente no evento, a ex-jogadora da Seleção e atual diretora de Políticas de Futebol e Promoção do Futebol Feminino, Mariléia Santos, mais conhecida como "Michael Jackson", destacou a importância da competição para o fortalecimento da modalidade no país. “Nós temos que pensar em um legado para que essas crianças tenham um futuro no futebol feminino com respeito, que é isso que o futebol feminino precisa”, afirmou.

Mariléia também ressaltou o significado de o Brasil sediar a competição pela primeira vez na história. “O Brasil é o país do futebol. E com essa Copa vamos transformar realmente o país do futebol masculino e feminino também. Vamos trabalhar para deixar o melhor legado social e esportivo”, declarou.

Crianças

Os convidados especiais da festa foram justamente as crianças, que aproveitaram a oportunidade para conhecer o estádio e participar das atividades. Morador de Samambaia, Benjamin Timóteo, de 11 anos, comemorou a experiência. “É a primeira vez que eu venho aqui e é o melhor dia da minha vida”, contou animado.

O colega de Centro Olímpico, Matheus Alves Lacerda, 11, destacou a emoção de estar no Mané Garrincha. “Estou muito feliz. Vou torcer muito para o Brasil vencer hoje e também no ano que vem”, disse o pequeno. Já João Miguel, 12, que visitava o estádio pela segunda vez, afirmou que o momento ficou ainda mais especial ao lado dos amigos. “Está muito legal vir aqui com todos eles”, comentou.