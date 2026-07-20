Comentarista critica post da GETV com provocação ao Palmeiras: "Decepção"

Comentarista afirmou que a publicação, apagada após repercussão, não representa o trabalho sério dos profissionais da emissora e disse ter ficado tão revoltada quanto os torcedores - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A comentarista da GETV, Luana Maluf, veio a público criticar uma publicação feita no perfil oficial do GE após a final da Copa do Mundo 2026 que fazia referência a provocação “o Palmeiras não tem mundial”. Na publicação, o atacante argentino Flaco López, que também atua no time paulista, era o destaque da imagem.

A manifestação da jornalista veio em uma sequência de stories. “Para quem trabalha seriamente com futebol e tem respeito por todos os clubes, isso foi uma enorme decepção”, escreveu Luana.

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“Assim que o post foi recebido, as reclamações foram feitas de forma imediata e categórica, internamente, como deve acontecer em uma empresa grande. Diferentemente de páginas de humor, de torcedores ou de gracinhas de boteco, a página da GETV tem rosto (que são as pessoas do elenco). Ela representa jornalistas, comunicadores e profissionais que estudam, trabalham e se dedicam diariamente para entregar uma cobertura séria no dia-a-dia”, conta a comentarista.

Luana Maluf ainda destaca que a publicação expõe os profissionais que atuam na empresa e precisam estar presentes em eventos, entrevistas e jogos. “Entendo as centenas de mensagens que estou recebendo sobre o assunto. Só posso dizer que a minha revolta foi tão grande quanto a de vocês”, acrescenta.

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A jornalista finalizou sua primeira publicação no story pontuando: “Espero não ser demitida por esse post”. Em seguida, Luana voltou a aparecer e disse que a parte da “demissão” foi apenas uma piada. “Sempre me deram liberdade para falar o que eu penso”, pontua. A publicação feita pelo perfil do GE foi deletada das redes sociais.