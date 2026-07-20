Quem é Inés Segura, a pessoa por trás da imagem de Lamine Yamal

Enquanto Lamine Yamal chama a atenção pelo talento dentro de campo, uma profissional tem desempenhado um papel um tanto decisivo na forma como o atacante espanhol é visto fora dele. Trata-se de Inés Segura Romagosa, a especialista em comunicação que acompanha o jogador e se tornou uma peça-chave na construção de imagem.

Durante a campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026, o jovem de 19 anos foi um dos principais nomes da seleção da La Roja. Além das atuações que o colocam entre as maiores promessas do futebol mundial, Yamal também passou a chamar atenção pelo estilo e pelas aparições públicas cuidadosamente planejadas por Inés.

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Formada em comunicação audiovisual em Barcelona e nascida em Houston, nos Estados Unidos, Inés construiu uma carreira consolidada no mercado publicitário. Após atuar na televisão, migrou para a publicidade aos 20 anos e acumulou mais de duas décadas de experiência em agências do setor.

Atualmente, ocupa o cargo de produtora executiva da Primo, empresa especializada em produção criativa. E, concilia esse trabalho com o de braço direito de Yamal, administrando a imagem do jogador do FC Barcelona.

Nas redes sociais, a relação profissional entre os dois aparece com frequência, no aniversário de 18 anos do atleta, Inés publicou uma homenagem em que agradeceu pela parceria e definiu o jogador como uma “vitamina”, em referência à energia e ao entusiasmo que ele transmite “ Pessoas que são como vitaminas, como vagalumes. Obrigado por me ensinar algo novo todos os dias e, acima de tudo, por sempre me fazer rir ", escreveu em uma publicação.

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A influência de Inés, na carreira de Yamal vai além da comunicação, participando também da construção do estilo do jogador, equilibrando referências da juventude, como o cabelo cacheado e o aparelho ortodôntico, com peças de grandes grifes internacionais. Com o objetivo de preservar a autenticidade do atleta enquanto fortalece sua imagem como estrela global do esporte.

Nos últimos meses, Yamal passou a surgir em eventos usando produções de marcas de luxo, como Chanel e Hermès, aproximando-se de uma tendência já adotada por outros jogadores que transformaram a moda em parte de sua identidade pública.

Durante a Copa do Mundo de 2026, Inés integrava a comitiva que acompanha a seleção espanhola e segue responsável por orientar a comunicação e a imagem do atacante em um dos momentos mais importantes de sua carreira. Nos bastidores, seu trabalho tem sido considerado um dos fatores que ajudam a consolidar Yamal não apenas como um fenômeno do futebol, mas também como uma das personalidades mais influentes da nova geração do esporte.

*Estagiária sob supervisão de Roberto Fonseca