Brasileirão terá impedimento semiautomático para o segundo turno

Brasil é o primeiro país da América do Sul a adotar o impedimento semiautomático - (crédito: Luke Hales / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) )

Após oito meses de estudo e planejamento, o impedimento semiautomático chega ao Brasil com a missão de repetir o sucesso internacional. A tecnologia vai ajudar a arbitragem em lances ajustados a partir da 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, com estreia maracada para o sábado (25/7), nas partidas entre Athletico-PR x Internacional, na Arena da Baixada, Santos x Chapecoense, na Vila Belmiro, e Vasco x Mirassol, em São Januário.

Inicialmente, 20 arenas espalhadas pelo país estão aptas para abrigar os aparatos necessários para o recurso funcionar. Além dos 19 estádios da Série A, a Arena Barueri também disponibilizará a tecnologia. O impedimento semiautomático foi desenvolvido pela empresa GeniusIQ e ajudará os árbitros em lances ajustados, com auxílio de ferramentas por Inteligência Artificial.

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O impedimento semiautomático foi usado pela primeira vez na Copa do Mundo de 2022, no Catar. O sistema conta com câmeras de celulares modernos e sensores para rastrear a posição dos jogadores e da bola em tempo real no gramado. A partir disso, um software processa os dados e calcular as linhas para identificar, com altíssima precisão, se um atleta estava em condição de jogo no momento exato do passe.

Depois do sucesso no Mundial de 2022, federações europeias também adotaram a tecnologia para competições locais, continentais e internacionais. Agora, o Brasil também aderiu o sistema após as polêmicas de arbitragem desde a implementação do árbitro de vídeo.

Os 20 estádios com a tecnologia terão de 28 a 32 câmeras e suporte de servidores locais para o uso do recurso nos jogos do Brasileirão. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF_, o Brasil foi um dos países com a conclusão do processo de implementação do impedimento semiautomático mais rápidos do mundo.

Árbitros brasileiros, assim como bandeirinhas, assistentes e responsáveis pelo VAR passaram por treinamentos promovidos pela CBF para adquirirem o conhecimento técnico para a utilização do impedimento semiautomático.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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