ATÉ 2030, PESSOAL
Relembre os principais memes da Copa do Mundo de 2026
O afiado humor brasileiro nos presenteou com inúmeros memes ao longo do mundial, que foi de Endrick-Ancelotti até Vargentina
ATÉ 2030, PESSOAL
O afiado humor brasileiro nos presenteou com inúmeros memes ao longo do mundial, que foi de Endrick-Ancelotti até Vargentina
A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a coroação da Espanha, campeã ao vencer a final na prorrogação por 1 a 0 contra a Argentina depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Nem só de grandes jogos e golaços viveu essa edição do Mundial. O torneio também proporcionou boas risadas a quem acompanha os jogos pela internet.
O refinado bom humor brasileiro, com menção honrosa aos colombianos e mexicanos, nos presenteou com inúmeros memes ao longo das 104 partidas da competição, desde as brincadeiras com o Endrick no banco de reservas, até os vídeos protagonizados pelo irmãozinho de Lamine Yamal.
O Correio fez uma seleção com os melhores memes do Mundial do EUA, Canadá e México:
Gato Cucurella
???? ???? ??????? ??? ?? ???? ????— 15 UCL | GIN (@AnimeMix18) July 17, 2026
??? ????? ?? ????? : pic.twitter.com/vzHZcQm8n5
Professor Girafalles tomando café
"Que bueno que acabo del mundial"— Pajeropandilla???????? (@Pajeropandilla) July 20, 2026
Yo viendo como los memes con el video del profesor Jirafales tomando una taza de café ya no estaran en Twitter pic.twitter.com/kTtBpSy0an
Remada viking
“é feio torcer para outras seleções na Copa do Mundo”— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 23, 2026
eu em casa me sentindo um norueguês fazendo a remada viking: pic.twitter.com/d7XYAJ2yNh
Haaland
?? ????????? ??????? ?????? ??? ?????? ??????? ???? ?? ????? ??? ??? pic.twitter.com/B3g8mCwZx4— SAM ? (@yeonsam5) June 19, 2026
Goleiro Vozinha
"Papá, ¿por qué me llamo Vozinha?"— Samuel (@ExIncognitoP) July 3, 2026
-pic.twitter.com/OFWjpCcHbq
Torcida japonesa
Torcedores japoneses sujando o estádio após o término do jogo— Central do Braga (@CentralDoBrega) June 16, 2026
vergonhoso. pic.twitter.com/EZS6DKqkqW
Todos contra a Argentina
"o brasil foi eliminado porque você ainda tá assistindo a copa"— rodri do bahia city ???????? (@rodri_ecb) July 19, 2026
eu comemorando o cartão vermelho do enzo fernandez pic.twitter.com/CiftfED3JJ
Todos contra a Argetina 2
"somos latinos e temos que torcer para a argentina"— paul mccartney loiro (@ontheone909) July 14, 2026
eu no meio da torcida da inglaterra: https://t.co/FBBtnks2fx pic.twitter.com/tjRBWxsa85
Endrick e Ancelotti
Endrick: "me dá um gole dessa Fanta"— Broca (@alexcrfla) June 19, 2026
Ancelotti: pic.twitter.com/5ru8oo7wo6
Endrick e Ancelotti 2
???? EXCLUSIVO: Endrick cresce isolado na Seleção após os demais atletas descobrirem que ele é o Jinch?riki do Pelé.— theus (@matzeraxx) June 15, 2026
Será que ele vai dar a volta por cima ? pic.twitter.com/WHujx0hQxv
falaram que o motorista do caminhão é o presidente da fifa pic.twitter.com/CrrSzaapaN— rodri do bahia city ???????? (@rodri_ecb) July 19, 2026
Lamine Yamal
Lamine Yamal’s contribution in Spain’s World Cup run. pic.twitter.com/gKLwnZ2v8k— Ray (@Ray_RMCF) July 14, 2026
Grandes jogos inesperados
"Morocco vs Haiti feels too predictable. I'm gonna watch the Brazil game instead."— Mahir ???????????????? (@ScrewderiaF1) June 24, 2026
Morocco vs Haiti: pic.twitter.com/zq4ippDZTc
Vargentina
falaram que o motorista do caminhão é o presidente da fifa pic.twitter.com/CrrSzaapaN— rodri do bahia city ???????? (@rodri_ecb) July 19, 2026
Mbappé ditador
O meme do Mbappé ditador tá indo longe demais kkkkkkkkkkkkk até na Copa pic.twitter.com/VaF4UsNZ5q— PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 17, 2026
Irmâozinho do Yamal
Keyne Yamal campeão do mundo com 3 anos pic.twitter.com/gx5sDtixMT— bela (@xbelacrf) July 19, 2026
Voltamos para a borracharia
Até que a borracharia não é tão ruim rapaziada kkkkkkkkkk— PES MIL GRAU (@Pesgrau) July 8, 2026
Faltam 8 dias para o Brasileirão voltar pic.twitter.com/hPSrnm5a6d