Relembre os principais memes da Copa do Mundo de 2026

Gato com peruca faz sucesso e se torna sÃ­mbolo do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella - (crédito: ReproduÃ§Ã¢o/Redes sociais)

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a coroação da Espanha, campeã ao vencer a final na prorrogação por 1 a 0 contra a Argentina depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Nem só de grandes jogos e golaços viveu essa edição do Mundial. O torneio também proporcionou boas risadas a quem acompanha os jogos pela internet.



O refinado bom humor brasileiro, com menção honrosa aos colombianos e mexicanos, nos presenteou com inúmeros memes ao longo das 104 partidas da competição, desde as brincadeiras com o Endrick no banco de reservas, até os vídeos protagonizados pelo irmãozinho de Lamine Yamal.

O Correio fez uma seleção com os melhores memes do Mundial do EUA, Canadá e México:

Gato Cucurella

Professor Girafalles tomando café

"Que bueno que acabo del mundial"



Yo viendo como los memes con el video del profesor Jirafales tomando una taza de café ya no estaran en Twitter pic.twitter.com/kTtBpSy0an — Pajeropandilla???????? (@Pajeropandilla) July 20, 2026

Remada viking

“é feio torcer para outras seleções na Copa do Mundo”



eu em casa me sentindo um norueguês fazendo a remada viking: pic.twitter.com/d7XYAJ2yNh — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 23, 2026

Haaland

Goleiro Vozinha

Torcida japonesa

Torcedores japoneses sujando o estádio após o término do jogo



vergonhoso. pic.twitter.com/EZS6DKqkqW — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 16, 2026

Todos contra a Argentina

"o brasil foi eliminado porque você ainda tá assistindo a copa"



eu comemorando o cartão vermelho do enzo fernandez pic.twitter.com/CiftfED3JJ — rodri do bahia city ???????? (@rodri_ecb) July 19, 2026

Todos contra a Argetina 2

"somos latinos e temos que torcer para a argentina"



eu no meio da torcida da inglaterra: https://t.co/FBBtnks2fx pic.twitter.com/tjRBWxsa85 — paul mccartney loiro (@ontheone909) July 14, 2026

Endrick e Ancelotti

Endrick: "me dá um gole dessa Fanta"



Ancelotti: pic.twitter.com/5ru8oo7wo6 — Broca (@alexcrfla) June 19, 2026

Endrick e Ancelotti 2

???? EXCLUSIVO: Endrick cresce isolado na Seleção após os demais atletas descobrirem que ele é o Jinch?riki do Pelé.



Será que ele vai dar a volta por cima ? pic.twitter.com/WHujx0hQxv — theus (@matzeraxx) June 15, 2026 falaram que o motorista do caminhão é o presidente da fifa pic.twitter.com/CrrSzaapaN — rodri do bahia city ???????? (@rodri_ecb) July 19, 2026

Lamine Yamal

Lamine Yamal’s contribution in Spain’s World Cup run. pic.twitter.com/gKLwnZ2v8k — Ray (@Ray_RMCF) July 14, 2026

Leia também: Quem é o japonês que viralizou após derrota do Japão para o Brasil

Grandes jogos inesperados

"Morocco vs Haiti feels too predictable. I'm gonna watch the Brazil game instead."



Morocco vs Haiti: pic.twitter.com/zq4ippDZTc — Mahir ???????????????? (@ScrewderiaF1) June 24, 2026

Vargentina

falaram que o motorista do caminhão é o presidente da fifa pic.twitter.com/CrrSzaapaN — rodri do bahia city ???????? (@rodri_ecb) July 19, 2026

Mbappé ditador

O meme do Mbappé ditador tá indo longe demais kkkkkkkkkkkkk até na Copa pic.twitter.com/VaF4UsNZ5q — PES MIL GRAU (@Pesgrau) June 17, 2026

Irmâozinho do Yamal

Keyne Yamal campeão do mundo com 3 anos pic.twitter.com/gx5sDtixMT — bela (@xbelacrf) July 19, 2026





Voltamos para a borracharia