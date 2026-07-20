Correio Braziliense

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Relembre os principais memes da Copa do Mundo de 2026

O afiado humor brasileiro nos presenteou com inúmeros memes ao longo do mundial, que foi de Endrick-Ancelotti até Vargentina

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Isac Mascarenhas
20/07/2026 20:37 - Atualizado em 20/07/2026 20:37
3min de leitura
Gato com peruca faz sucesso e se torna sÃ­mbolo do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella - (crédito: ReproduÃ§Ã¢o/Redes sociais)
Gato com peruca faz sucesso e se torna sÃ­mbolo do lateral-esquerdo espanhol Marc Cucurella - (crédito: ReproduÃ§Ã¢o/Redes sociais)

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim com a coroação da Espanha, campeã ao vencer a final na prorrogação por 1 a 0 contra a Argentina depois de um empate sem gols no tempo regulamentar. Nem só de grandes jogos e golaços viveu essa edição do Mundial. O torneio também proporcionou boas risadas a quem acompanha os jogos pela internet.


O refinado bom humor brasileiro, com menção honrosa aos colombianos e mexicanos, nos presenteou com inúmeros memes ao longo das 104 partidas da competição, desde as brincadeiras com o Endrick no banco de reservas, até os vídeos protagonizados pelo irmãozinho de Lamine Yamal. 

O Correio fez uma seleção com os melhores memes do Mundial do EUA, Canadá e México:

Gato Cucurella

Professor Girafalles tomando café 

Remada viking 

Haaland 

Goleiro Vozinha

Torcida japonesa 

Todos contra a Argentina

Todos contra a Argetina 2 

Endrick e Ancelotti

Endrick e Ancelotti 2 

Lamine Yamal 

Grandes jogos inesperados 

Vargentina

 

Mbappé ditador 

Irmâozinho do Yamal 

Voltamos para a borracharia 