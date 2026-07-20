Presidente da Conmebol projeta próxima Copa do Mundo com 64 seleções

A Copa do Mundo de 2026 mal terminou e a próxima já está sendo comentada. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, projetou nesta segunda-feira (20/7) que o mundial de 2030 contará com 64 seleções. A edição de 2026 foi a primeira da história com 48 participantes.

"A próxima edição será em casa! Em 2030, a Copa do Mundo chega ao Uruguai, Argentina e Paraguai, uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa do Mundo com uma competição que contará com 64 seleções", escreveu o dirigente.

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¡El próximo se juega en casa! En 2030 se viene el Mundial de Uruguay, Argentina y Paraguay, Una gran oportunidad para el fútbol, para celebrar el Centenario de la Copa del Mundo con una competencia con 64 equipos pic.twitter.com/ocIjHYCN5f — Alejandro Domínguez (@agdws) July 20, 2026

Apesar da declaração de Domínguez, a ampliação para 64 participantes ainda não foi confirmada. A decisão final sobre o formato da competição cabe à Fifa, que informou que a proposta será analisada.

Caso a mudança seja aprovada, a Copa de 2030 terá um número recorde de seleções e deverá se tornar a maior edição da história do Mundial. A competição marcará ainda os 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada em 1930, no Uruguai.

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O torneio será realizado entre 8 de junho e 21 de julho de 2030. Pela primeira vez na história, o Mundial será disputado em seis países de três continentes: Espanha, Portugal e Marrocos serão as sedes principais, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai receberão as partidas inaugurais da competição.