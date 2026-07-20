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DE OLHO EM 2030

Presidente da Conmebol projeta próxima Copa do Mundo com 64 seleções

Alejandro Domínguez citou o formato ampliado, mas a decisão final sobre a mudança cabe à Fifa

Taça troféu copa do mundo - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Taça troféu copa do mundo - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

A Copa do Mundo de 2026 mal terminou e a próxima já está sendo comentada. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, projetou nesta segunda-feira (20/7) que o mundial de 2030 contará com 64 seleções. A edição de 2026 foi a primeira da história com 48 participantes.

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"A próxima edição será em casa! Em 2030, a Copa do Mundo chega ao Uruguai, Argentina e Paraguai, uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa do Mundo com uma competição que contará com 64 seleções", escreveu o dirigente.

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Apesar da declaração de Domínguez, a ampliação para 64 participantes ainda não foi confirmada. A decisão final sobre o formato da competição cabe à Fifa, que informou que a proposta será analisada.

Caso a mudança seja aprovada, a Copa de 2030 terá um número recorde de seleções e deverá se tornar a maior edição da história do Mundial. A competição marcará ainda os 100 anos da primeira Copa do Mundo, disputada em 1930, no Uruguai.

O torneio será realizado entre 8 de junho e 21 de julho de 2030. Pela primeira vez na história, o Mundial será disputado em seis países de três continentes: Espanha, Portugal e Marrocos serão as sedes principais, enquanto Argentina, Paraguai e Uruguai receberão as partidas inaugurais da competição.

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 20/07/2026 17:39
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