Investimento do CBC em campeonatos interclubes chega a quase R$ 39 milhões

O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) dobrou o fomento aos Campeonatos Brasileiros Interclubes (CBI) no primeiro semestre de 2026. Segundo levantamento divulgado pela entidade esportiva nesta quarta-feira (22/7), foram destinadosu R$ 38,8 milhões para as competições nacionais dos mais variados esportes entre janeiro e junho, um aumento de 92% em comparação aos R$ 20,2 milhões investidos no mesmo período do ano passado.

Os recursos foram aplicados, prioritariamente, no suporte logístico para o deslocamento de atletas, técnicos e comissões de arbitragem. O montante viabilizou a realização de 144 competições em todo o país, contemplando tanto as categorias de formação quanto torneios de alto rendimento já consolidados, como o Novo Basquete Brasil (NBB), a Superliga de Vôlei e a Liga Nacional de Futsal.

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Segundo o presidente do CBC, Paulo Maciel, o crescimento financeiro reforça o compromisso da entidade com a formação esportiva, democratizando o acesso a competições fundamentais para o desenvolvimento técnico dos atletas. "Ao ampliar o apoio aos Campeonatos Brasileiros Interclubes, garantimos que mais atletas tenham acesso a competições qualificadas, fundamentais para o seu desenvolvimento técnico e para a construção de uma trajetória esportiva de excelência", destacou.

O impacto desse modelo de gestão pôde ser mensurado recentemente nos Jogos Olímpicos de Paris-2024: 89% dos atletas da delegação brasileira vieram de clubes apoiados pelo programa do CBC. Eles foram responsáveis por 15 das 20 medalhas conquistadas pelo Brasil na competição.

Para o segundo semestre de 2026, a projeção do Comitê é de uma expansão ainda maior. A previsão é realizar 252 campeonatos em parceria com as Confederações e Ligas Nacionais de diversas modalidades.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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