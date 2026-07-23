Dorival lamenta apagão do São Paulo e cobra reação: "Cinco minutos fatais"

A derrota de virada por 2 a 1 para o Athletico, nesta quarta-feira (22/7), em Bragança Paulista, aumentou a pressão sobre o São Paulo. Após a partida, o técnico Dorival Júnior lamentou o resultado e atribuiu o revés ao apagão vivido pela equipe no início do segundo tempo. O treinador destacou o bom desempenho antes do intervalo, mas admitiu que o Tricolor perdeu o controle da partida em poucos minutos.

"As soluções estão no nosso elenco. Nós temos que fazer as soluções. Nós participamos ativamente dos três gols; cinco minutos desequilibraram tudo que o time fez no primeiro tempo, tendo um amplo domínio da partida, trabalhando bola, criando situações. Às vezes é inexplicável você tentar entender o que aconteceu nos cinco minutos que foram fatais para a definição do jogo", analisou.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Apesar do momento delicado, Dorival evitou responsabilizar jogadores individualmente. O treinador defendeu que o grupo assuma a responsabilidade pelo momento vivido no Campeonato Brasileiro, mas sem buscar culpados.

"Não é uma situação saudável, mas não podemos ficar apontando isso como responsável pelo momento. Não temos esse direito. Tivemos um período longo de trabalho, o que vimos no primeiro tempo foi disso, mas o jogo se resolveu nos cinco minutos em que tivemos o apagão. Temos que ter consciência e assumir essa situação e não apontar a nada e ninguém", afirmou.

Cenário recorrente com Dorival

Durante a entrevista, Dorival também comparou o cenário atual com outro momento recente da carreira. Além disso, ressaltou que cabe ao grupo encontrar uma resposta dentro de campo.

"Não é saudável no clube, vivi isso recentemente no Corinthians, parece que as situações se repetem, só mudam o endereço, mas temos que trabalhar para resolver essas situações", comentou.

Leia também: Casemiro é anunciado no Inter Miami em negociação polêmica

Além da derrota, o São Paulo ganhou mais um problema para a sequência da temporada. Rafael Tolói deixou o gramado ainda no primeiro tempo com dores na coxa direita, chorou no banco de reservas e aumentou a preocupação no sistema defensivo. Dorival revelou que o zagueiro já havia apresentado um problema físico durante a intertemporada e voltou a sentir a lesão na partida.

São Paulo precisa mudar postura com poucas peças

O treinador também comentou a movimentação do clube no mercado. Sem grande poder de investimento, o São Paulo busca alternativas para reforçar o elenco, ao mesmo tempo em que promove mudanças no grupo para o segundo semestre.

"Estamos fazendo alterações no grupo, saída de alguns, vinda de outros, para que exista uma oxigenação, uma mudança", explicou.

Leia também: Ketleyn Quadros anuncia aposentadoria e encerra trajetória histórica

Por fim, Dorival cobrou uma postura diferente do elenco para interromper a sequência negativa. Com o revés para o Athletico, o Tricolor chegou ao sexto jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro, acumulando quatro derrotas e dois empates.

"Cada jogo tem suas características próprias. Nessas situações, nós, atletas, temos que buscar soluções. Temos que nos sentir mais responsáveis pelo que o clube vem passando. Vai depender muito de uma postura", concluiu.