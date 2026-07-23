Federação Italiana conversou com Ancelotti para assumir a Azzurra, diz Maldini

Ancelotti foi sondado pela FIGC para assumir a seleção italiana - (crédito: Rafael Ribeiro/CBF)

Paolo Maldini, diretor de seleções da Federação Italiana de Futebol (FIGC) revelou nesta quinta-feira (23) que abriu conversas com Carlo Ancelotti, atual técnico da Seleção Brasileira, para assumir o comando da Azzurra. O novo diretor técnico afirmou que a entidade busca o "melhor treinador possível" e disse que, embora exista pressa para definir o novo comandante, a prioridade é esperar pelo profissional considerado ideal. Pep Guardiola também está entre os nomes avaliados pela federação.

De acordo com informações do jornal italiano Gazzetta dello Sport, Maldini e o ex-jogador brasileiro Leonardo, que também trabalha para a FIGC, participaram de uma reunião com o presidente da entidade Giovanni Malagò. O trio detalhou o plano para reconstruir a seleção italiana e promover mudanças estruturais que vão além da escolha do próximo comandante.

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"O ideal seria anunciar um treinador ainda nesta semana. No entanto, será ainda melhor esperar pelo profissional que realmente queremos. Existe urgência, mas ela não pode comprometer a qualidade da escolha", afirmou Maldini.

O ex-zagueiro também confirmou que Guardiola está entre os nomes analisados, mas evitou alimentar especulações. Porém, de acordo com a Gazzetta, Guardiola pediu um salário anual de 20 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões), o que seria o dobro oferecido pela FIGC.

"Vocês identificaram um dos nossos alvos (Guardiola), mas também conversamos com Ancelotti. Achamos natural iniciar o processo ouvindo alguns dos melhores treinadores do mundo. Agora precisamos entender a disponibilidade de cada um", explicou.

Em busca de identidade para a Azzurra

Leonardo reforçou que a definição do novo treinador faz parte de um projeto mais amplo. Segundo o dirigente, a prioridade é estabelecer uma identidade para o futebol italiano antes mesmo da escolha do comandante da equipe principal.

"Queremos contratar um treinador o quanto antes, mas, acima de tudo, precisamos definir com clareza o caminho que queremos seguir. A metodologia e a identidade de trabalho serão a base desse projeto", completou Maldini.

Presidente da FIGC, Giovanni Malagò ressaltou que o plano não se limita ao próximo ciclo da seleção e prevê uma transformação a longo prazo. Segundo ele, a meta é reduzir a diferença técnica em relação às principais potências do futebol mundial.

"Estamos falando de um projeto para os próximos seis anos, com perspectiva de durar ainda mais. Queremos construir algo sólido e permanente", afirmou.

Malagò também elogiou o comprometimento de Maldini e Leonardo ao aceitar o desafio.

"Eles nunca colocaram questões financeiras como prioridade. Não pediram bônus nem prêmios. São profissionais acostumados a vencer e vieram porque acreditam no projeto", disse.