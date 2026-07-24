Lebron James é anunciado como reforço do Philadelphia 76ers

Após muita espera, Lebron James é anunciado em outro clube da NBA. O astro norte-americano comunicou a saída do Los Angeles Lakers no dia 30 de junho e cogitou até a aposentadoria. Entretanto, mesmo com propostas de outros clubes da liga na mesa, a lenda do basquete escolheu se juntar ao Philadelphia 76ers para as próximas duas temporadas.

Lebron foi sondado em outros times da NBA, incluindo uma possível volta para o Miami Heat ou para o Cleveland Cavaliers. Porém, o novo projeto estabelecido pela franquia da Filadélfia agradou o atleta. Lebron terá contrato de dois anos com um salário de 8 milhões de dólares por temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mesmo com 41 anos e 23 temporadas de NBA jogadas, a lenda do basquete americano continuará dando sequência ao legado: "Eu achei que estava acabado quando a temporada terminou. Eu não estava pronto para anunciar isso, e eu sabia que precisava de um tempo para decidir, mas estava bem seguro que tinha jogado meu último jogo. Não estou indo pelo dinheiro. Não estou indo por família. Quero trabalhar. Quero dar duro. Ainda quero competir, vencer e ter a chance de sentir o gosto de ser campeão de novo. Eu acredito que posso ajudar a fazer o Philadelphia 76ers um time campeão e estou empolgado em mexer com uma nova base de fãs e iniciar essa jornada incrível uma última vez.", contou.

*Estagiário sob supervisão Ronayre Nunes

Saiba Mais Esportes Entenda motivo emocionante por trás dos cabelos longos do jogador Cucurella

Entenda motivo emocionante por trás dos cabelos longos do jogador Cucurella Esportes Copa do Mundo tem sete alertas de suspeitas de manipulação; veja quais

Copa do Mundo tem sete alertas de suspeitas de manipulação; veja quais Esportes Vozinha é confirmado como palestrante no Rio Innovation Week

Vozinha é confirmado como palestrante no Rio Innovation Week Esportes Em alta, Maurício se credencia por mais espaço entre os titulares do Palmeiras

Em alta, Maurício se credencia por mais espaço entre os titulares do Palmeiras Esportes Jogadores do Flamengo que ainda não completaram 13 jogos no Brasileirão

Jogadores do Flamengo que ainda não completaram 13 jogos no Brasileirão Esportes Conheça Vicky Farfus, a promessa brasileira a caminho da Fórmula 1