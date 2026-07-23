Conheça Vicky Farfus, a promessa brasileira a caminho da Fórmula 1

A jovem piloto Victoria Farfus, destaque no automobilismo internacional, sorri ao falar sobre sua trajetória em busca da Fórmula 1 - (crédito: Divulgação)

Aos 15 anos, a brasileira Victoria "Vicky" Farfus vive uma rotina focada em um objetivo ambicioso: tornar-se piloto de Fórmula 1. Sua vida inclui escola, preparação física, simuladores e viagens pela Europa para competições internacionais.

Morando em Mônaco desde os primeiros meses de vida, Vicky cresceu no universo do automobilismo. Para ela, isso sempre significou disciplina e dedicação, com a compreensão de que o trabalho transforma o talento em resultado.

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Em setembro do ano passado, ela alcançou o resultado que a projetou no cenário internacional. Vicky conquistou o quarto lugar entre mais de 100 pilotos na Copa do Mundo de Kart da FIA, disputada na Itália.

Com o desempenho, tornou-se a primeira mulher a terminar entre os cinco melhores em uma competição do kart mundial. “Foi um momento muito especial, foi ali que veio a confirmação que a gente estava no caminho. Também me deu confiança para acreditar ainda mais no meu potencial”, afirma a pilota.

A temporada histórica rendeu outros reconhecimentos. Em 2024, foi selecionada para o Iron Dames Young Talents, programa internacional que desenvolve pilotas com potencial para as principais categorias do esporte.

Vicky também passou a integrar o F1 Academy Discover Your Drive, programa oficial da F1 Academy para identificar jovens talentos femininos. Agora, o próximo desafio é a transição para os carros de fórmula, começando pela Fórmula 4.

Muito além do sobrenome

Filha do piloto Augusto Farfus, um dos brasileiros de maior destaque no automobilismo internacional, Vicky faz questão de construir uma trajetória própria. "Tenho muito orgulho da história do meu pai, mas quero ser reconhecida pelo meu trabalho e pelas minhas conquistas", diz.

Augusto acredita que essa independência explica a evolução da filha. "Ela sempre deixou claro que queria escrever a própria história. Meu papel é compartilhar experiência e deixá-la conquistar cada etapa por mérito próprio."

A preparação acontece diariamente. Pai e filha discutem estratégias e o comportamento do carro. Segundo Augusto, a capacidade de Vicky para compreender os aspectos técnicos e transformar isso em desempenho é uma de suas principais qualidades.

Uma nova geração no automobilismo

Apesar da rotina intensa, Vicky faz questão de representar o Brasil em todas as competições. “Tenho muito orgulho de levar a bandeira brasileira comigo”, destaca. Ela acredita que os resultados na pista são a melhor forma de conquistar espaço.

“Quero ser lembrada pela minha performance. Se minha trajetória também inspirar outras meninas, vou ficar muito feliz”, conta. A piloto sabe que o caminho até a Fórmula 1 é longo e exige mais do que talento.

“Disciplina e trabalho duro são o que realmente fazem a diferença. Dedicação, talento e desempenho não têm gênero”, afirma Vicky. O próximo capítulo de sua carreira será nos carros de fórmula, onde pretende seguir escrevendo sua história em busca do maior sonho.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.