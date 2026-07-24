Entenda motivo emocionante por trás dos cabelos longos do jogador Cucurella

Cucurella e sua esposa, Claudia Rodríguez, têm três filhos; o pequeno Mateo motiva o visual chamativo do jogador em campo - (crédito: Reprodução/Instagra,/@cucurella3)

Além do desempenho em campo, o lateral Marc Cucurella chamou a atenção durante a Copa do Mundo por um traço que já se tornou sua assinatura: os longos cachos.

O visual do camisa 24 da seleção espanhola, porém, não é apenas uma questão de estilo. Segundo o próprio jogador, o cabelo facilita que seu filho mais velho, Mateo, que é autista, consiga identificá-lo em campo durante as partidas.

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Na infância, ainda nas categorias de base, o lateral decidiu deixar o cabelo crescer para que sua mãe pudesse identificá-lo com facilidade durante as partidas. Segundo o The Times of India, o costume permaneceu ao longo da carreira e ganhou um novo significado depois que ele se tornou pai.

Cucurella e a esposa, Claudia Rodríguez, têm três filhos: Mateo, de 7 anos, Río, de 3, e Bella, de 2. Ainda pequeno, o primogênito apresentou atraso na fala e dificuldade de contato visual. Após uma série de consultas e avaliações, recebeu o diagnóstico de autismo.

Desde então, o jogador passou a buscar informações sobre o transtorno e a conversar com especialistas para compreender melhor as necessidades do filho, que é não verbal. O cabelo comprido, que já fazia parte de sua identidade nos gramados, também passou a ajudá-lo a ser reconhecido por Mateo durante os jogos.

Espanha conquista o título mundial

A seleção espanhola conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Ferran Torres. A decisão foi disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e garantiu à equipe o segundo título mundial de sua história.

A campanha da Espanha terminou de forma invicta. A equipe comandada por Luis de la Fuente encerrou o torneio com sete vitórias e um empate, sofrendo apenas um gol ao longo da competição e confirmando o favoritismo demonstrado desde o início do Mundial.