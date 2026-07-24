Estreia do futsal feminino no Ceará termina com agressões e punição

Chutes e socos foram desferidos contra atletas do RDJ Sport - (crédito: Reprodução Youtube)

O Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Eusébio, no Ceará, foi palco de cenas impactantes de violência. Na partida entre RDJ Sport e RSN (As Resenhas), ocorrida na quarta-feira (22/7), uma jogadora agrediu outras duas atletas e o jogo teve de ser interrompido.

As agressões começaram após a camisa 10 do RSN derrubar a jogadora adversária com um carrinho. Com a atleta caída, a agressora a atinge na cabeça com chutes. Outra jogadora do RDJ foi agredida com socos no rosto quando tentava conter as agressões.

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A camisa 10 foi contida por membros das comissões dos times e o jogo, que estava sendo transmitido ao vivo pelo Youtube, foi interrompido. A partida terminou com vitória do RDJ por 1 a 0 contra o RSN.

Em nota à imprensa, a Prefeitura de Eusébio afirmou que a Liga Desportiva de Futsal afastou agressora das atividades esportivas pelos próximos cinco anos.

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Confira o comunicado:

A Prefeitura de Eusébio, através da Secretaria de Esporte e Juventude, tem valorizado a prática do esporte amador, garantindo investimentos e a manutenção de um calendário regular.

Não compactuamos com atos de violência e atitudes antidesportivas. Acreditamos que o esporte é uma ferramenta transformadora da sociedade.

A Liga Desportiva de Futsal, em análise da súmula da partida, excluiu a atleta agressora pelos próximos cinco anos de qualquer atividade esportiva organizada pela instituição.

Além disso, foi garantido o pronto atendimento e acompanhamento médico para a atleta agredida.