Ouro e recorde: Alisson dos Santos domina os 400m no Troféu Brasil

Piu ainda tem chance de garantir um segundo pódio no Troféu Brasil, em sua prova predileta, os 400m com barreiras - (crédito: Gustavo Alves/CBAT)

Alisson dos Santos, mais conhecido como Piu, alcançou mais uma marca importante na carreira nesta sexta-feira (24/7), ao conquistar a medalha de ouro no Troféu Brasil, na prova dos 400m. O feito marca o retorno do campeão mundial e medalhista olímpico à competição após sete anos. Piu não só venceu a prova como também quebrou o próprio recorde, de 44s76, estabelecido na semifinal.

O paulista de São João da Barra liderou a prova desde o início. A prata ficou com Emerson Vieira do Nascimento, com o tempo de 45s52, e o bronze com Guilherme Orenhas, com 45s56.

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“Estou animado, estou feliz. É muito bom estar de volta aqui. O que eu estava falando ali antes... sentir, entrando nessa reta final, a minha família gritando, o pessoal torcendo... Saber que são pessoas que me viram quando eu tinha 14, 15, 17 anos, correndo aqui no Ibirapuera, brigando pelo troféu, pela medalha de ouro. Que estavam naquele momento e estão aqui agora. Isso é maravilhoso, não tem preço. Estou muito contente com isso”, disse Piu, emocionado, em entrevista ao programa Stadium, da TV Brasil.

MODO IMPARÁVEL ON! ?????



Alison dos Santos dominou os 400m rasos do início ao fim e conquistou o título do Troféu Brasil de Atletismo com o tempo de 44.60. ????



VOA, PIUUUUUUUUUU! pic.twitter.com/EY9NK2JBU7 — Time Brasil (@timebrasil) July 24, 2026

Na última quinta-feira (23), Piu se classificou para a final com o melhor tempo, 44s76, superando o recorde do velocista santista Sanderlei Parrela (44s82), obtido há 27 anos no Troféu Brasil. Parrela segue como detentor do recorde brasileiro dos 400m, com 44s29, estabelecido em 1999.

Na América do Sul, a melhor marca é do colombiano Anthony José Zambrano (43s92), desde 2021, enquanto o recorde mundial pertence ao sul-africano Wayde van Niekerk (43s03), desde 2016.

Piu ainda tem chance de garantir um segundo pódio no Troféu Brasil, em sua prova predileta, os 400m com barreiras. A semifinal será neste sábado (25) e a final no domingo (26), último dia da competição.

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Campeão mundial em Eugene (EUA), em 2022, e medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Piu também soma dois ouros no revezamento 4x400m do Troféu Brasil, conquistados em 2018 e 2019.

*Com informações da Agência Brasil