Abel elogia retorno de Paulinho ao time titular do Palmeiras

Paulinho foi titular contra o Atlético-MG após longo período afastado e teve desempenho aprovado pelo técnico - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O técnico Abel Ferreira aprovou o retorno de Paulinho ao time titular do Palmeiras após mais de 400 dias. O atacante começou jogando na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, no último domingo (26), e recebeu elogios do treinador pela atuação apresentada no Nubank Parque.

Paulinho formou o setor ofensivo ao lado de Mauricio e ficou em campo por pouco mais de 65 minutos. Mesmo sem marcar, Abel destacou a movimentação e a participação do jogador na criação das principais oportunidades da equipe.

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Gostei do Paulinho, acho que fez um excelente jogo. No primeiro tempo, foi ele quem teve a principal chance, infelizmente a bola saiu. É difícil falar isso, porque o domínio e os números não traduzem o resultado, afirmou.

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Além disso, o treinador também explicou que o clube terá cautela com a recuperação física do atacante nos próximos dias, já que ele voltou a atuar como titular depois de um longo período afastado.

Vamos ver como ele vai se sentir nos próximos dois ou três dias. É um jogador que evolui muito, com muita cautela. Gostei do que vi em campo, da dinâmica, da forma como rompeu a linha e finalizou. Ou seja, sabemos que é um jogador que vai nos ajudar, completou Abel.

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Contratado pelo Palmeiras no início da temporada, Paulinho ainda busca recuperar o ritmo após passar por um longo período de recuperação física. Por fim, a comissão técnica trabalha para o atacante ganhar sequência ao longo da temporada.