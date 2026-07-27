Fluminense mantém sina e acumula tropeços no Brasileirão

O Fluminense vive uma sina no Brasileirão. Sem vencer há quatro rodadas, o Tricolor sofreu gol pelo 13º jogo consecutivo e ainda não se encontrou após a Copa do Mundo de 2026. Nem mesmo o gol de Hulk e a liderança de Thiago Silva, que foram contratados para o segundo semestre, foram suficientes para evitar o tropeço diante do Grêmio, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada.

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"Estamos nos primeiros jogos e estamos tratando de adaptar o melhor possível. Pode ser que falte um pouco de profundidade, mas é certo que tínhamos a bola, o Grêmio ficava atrás da linha da bola e tínhamos que trabalhar em espaços curtos. As equipes que nos enfrentam costumam jogar com um bloco baixo para que não consigamos nos conectar. É uma situação que estamos melhorando", disse Zubeldía.

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Foi o 13º jogo consecutivo em que o Fluminense sofreu gols no Brasileirão. A última vez que não foi vazado ocorreu na vitória sobre o Atlético por 1 a 0, no Maracanã, em 21 de março. Portanto, são mais de quatro meses tentando encontrar uma solução. Nos últimos quatro jogos, o Tricolor acumula uma derrota e três empates. Em duas ocasiões, sofreu gols nos últimos 15 minutos.

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"Os últimos 10 ou 15 minutos, aqui no Brasil, os times da casa tem esses impulsos. Não te garante nada colocar um jogador nesse período para ter controle de jogo. Nesse aspecto ajuda a tirar cruzamentos e bola parada. Era uma jogada evitável. Nos minutos finais, ou você tem contra-ataque, ou domínio, ou se defende bem. Hoje não conseguimos fazer nenhum dos três bem", concluiu Zubeldía.



