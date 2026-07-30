InícioEsportes
FUTEBOL

Uefa ameaça boicote a competições da Fifa após projeto de privatização

Entidade europeia e as 55 federações reagiram de forma unânime contra a venda de participações em torneios a capital privado

Troféu Uefa: embate no mundo do futebol ultrapassa as linhas do campo - (crédito: Frederic Dides/AFP)
Troféu Uefa: embate no mundo do futebol ultrapassa as linhas do campo - (crédito: Frederic Dides/AFP)

A União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) informou nesta quinta-feira (30/7) que deixará de disputar competições promovidas pela Fifa caso avance a proposta de criar uma empresa responsável pela organização dos torneios da entidade e pela administração das atividades comerciais, incluindo a captação de investimentos e a venda de participações a investidores privados. A posição foi definida durante uma reunião de emergência realizada pela entidade europeia e oficializada em comunicado publicado em seu site e redes sociais. No texto, a Uefa condiciona o fim do boicote ao abandono da proposta apresentada pela Fifa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A confederação, que reúne 55 federações nacionais, afirmou que todas as associações filiadas apoiam a decisão e reiterou a rejeição ao projeto. "A UEFA e suas 55 associações-membro permanecem unidas. Rejeitamos de forma unânime e inequívoca a proposta da FIFA de transferir participações de propriedade na Copa do Mundo e em outras competições da FIFA para investidores privados."

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A proposta foi apresentada pela Fifa nesta semana e prevê a criação da empresa denominada "SAF". O presidente da entidade, Gianni Infantino, afirmou que a iniciativa ainda está em fase de oferta e somente poderá ser implementada caso receba o aval da maioria das 211 associações nacionais filiadas, além da aprovação do Conselho da Fifa.

Ao justificar a posição, a Uefa declarou que a Copa do Mundo não deve ser encarada como um ativo financeiro voltado ao mercado de investimentos.

"A Copa do Mundo não pode ser tratada como um produto de investimento. Ela é um dos maiores legados esportivos do futebol. Foi construída ao longo de gerações por jogadores, seleções nacionais e torcedores em todos os continentes. Nenhuma parte dela jamais deve ser entregue a investidores privados. A Copa do Mundo não está à venda."

Confira:

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por UEFA (@uefa)

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Letícia Passos

Repórter

Jornalista pela Universidade Federal de Viçosa. Atuou no Poder360 e no Congresso em Foco. É repórter do Correio Braziliense, cobrindo os principais temas da agenda nacional.

    Por Letícia Passos
    postado em 30/07/2026 15:27
    SIGA
    x