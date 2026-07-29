Vasco vence o Independiente Medellín e avança às oitavas da Sul-Americana

Com gol na reta final da partida, o Vasco bateu o Independiente Medellín, da Colômbia, por 1 a 0 pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Para levar a torcida, em São Januário, à loucura, Thiago Mendes foi decisivo e, aos 40' do segundo tempo, aproveitou o cruzamento para colocar a equipe carioca nas oitavas de final do torneio continental. Na próxima fase, os comandados de Pedro Emanuel enfrentam o Olímpia, do Paraguai.
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Dessa forma, o Cruz-Maltino volta a campo no próximo sábado (1º/8), às 17h30 (de Brasília), diante do Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, os comandados do técnico Pedro Emanuel medem forças com o Bahia, no domingo (9/8), às 16h (de Brasília), na Fonte Nova.
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Dificuldades na Colina
Em sua primeira chegada na partida, os visitantes aproveitaram o erro na saída de bola da defesa cruz-maltina e assustaram. Martegani puxou o contra-ataque e encontra Medina, que abriu espaço e finalizou para fora. Paulo Henrique, por sua vez, fez uma bonita jogada ao arrancar, puxar três marcadores e sofrer a falta. Na cobrança, Lucas Piton chutou, mas a bola foi para fora após desvio na barreira.
Com dificuldade para ser efetivo, o Vasco parou na defesa do time colombiano. Nuno Moreira recebeu do jovem Ramon Rique e até teve espaço para finalizar, mas segurou demais e perdeu o controle da bola. Após mais uma boa chegada de Paulo Henrique, Gómez ajeitou e bateu colocado para fora, na melhor chance dos donos da casa na etapa inicial.
O Independiente Medellín tentava aproveitar os contra-ataques. Foi assim que nasceu uma boa chance, quando Córdoba recebeu de Lobo e arriscou um chute colocado, entretanto a bola foi para fora.
Volante decisivo
Na volta do intervalo, Ramon Rique recebeu na entrada da área, mas chutou sem força. Paulo Henrique avançou e encontrou Spinelli na área, mas faltou pontaria ao argentino. Já o Medellin assustou, visto que Montaño lançou para Medina, que subiu sozinho, mas cabeceou sem direção.
Ensaboado pelo lado, Gómez partiu para cima de Mantilla sofreu uma falta perto da área. Adson, que entrou para ser uma arma ofensiva, finalizou e a bola bateu em Mantilla. Os jogadores do Vasco pediram pênalti, contudo o árbitro Maximiliano Ramirez, da Argentina, não assinalou qualquer irregularidade na jogada dos donos da casa.
Em boa jogada pela direita, Brenner acionou Adson que tocou para Paulo Henrique. O lateral-direito foi à linha de fundo e cruzou para área para Thiago Mendes dar um toque e estufar a rede. Por fim, o volante teve outra boa chance de anotar um tento, mas parou no goleiro Chaux, que conseguiu bloquear a finalização.
VASCO 1 x 0 INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL
Copa Sul-Americana – Playoffs (Jogo de volta)
Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)
Data e hora: 29/7/2026, às 19h (de Brasília)
Gols: Thiago Mendes 40’/2ºT (1-0)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Saldivia 14’/2ºT) e Lucas Piton (Cuiabano 11’/2ºT); Tchê Tchê (Adson 11’/2ºT), Thiago Mendes e Ramon Rique (Jair 20’/2ºT); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Spinelli (Brenner 20’/2ºT). Técnico: Pedro Emanuel.
INDEPENDIENTE MEDELLÍN-COL: Eder Chaux; Esneyder Mena, Mantilla, Varela e Jhan Mena; Didier Moreno (Perlaza 36’/2ºT), Loboa (Yony González 13’/2ºT) e Martegani; Juan Córdoba (Klinger 45’/2ºT), Montaño (Cataño 36’/2ºT) e Medina. Técnico: Luis Perea.
Árbitro: Maximiliano Ramirez (ARG)
Auxiliares: Pablo Gonzales (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)
VAR: Hector Paletta (ARG)
Cartões amarelos: Spinelli, Thiago Mendes e Jair (VAS); Klinger (IND)
Cartões Vermelhos: Não teve
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