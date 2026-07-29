Flamengo busca o empate contra o Internacional no Beira-Rio

Internacional e Flamengo ficaram no empate nesta quarta-feira (29/7), em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Em crise, o Colorado até saiu na frente no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), com Vitinho. O Rubro-Negro, porém, não é o atual campeão à toa, chegando ao empate com o talento de Samuel Lino.
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O resultado faz o vice-líder Flamengo reduzir a distância para o líder Palmeiras, que ainda joga na rodada. São 39 pontos para o Rubro-Negro, enquanto o time paulista tem 44. Já o Colorado segue na perigosa 16ª colocação, agora com 22 pontos. É a mesma pontuação do arquirrival Grêmio, primeiro time do Z4.
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Colorado sai na frente no Beira-Rio
O jogo começou agitado, com chances dos dois lados. Pelo Inter, Alan Patrick recebeu em contra-ataque, cortou para o meio e chutou bloqueado. A resposta do Fla, aos 6?, foi após excelente tabela de Pedro com Carrascal. O colombiano, atuando pela primeira vez desde a expulsão contra o Palmeiras, em maio, chutou cruzado, mas parou no estreante e ex-rubro-negro Matheus Cunha.
O primeiro gol do jogo saiu aos 26?. Varela cochilou e deu condição para Carbonero, que recebeu livre, na cara de Rossi. O colombiano, no entanto, parou no arqueiro adversário, com o rebote ficando nos pés de Vitinho. De canhota, o meia soltou o pé, mandando para o fundo do barbante. Três minutos depois, quase o segundo. Carbonero ganhou no corpo de Léo Pereira, mas errou o alvo em chute de esquerda.
Flamengo aproveita recuo e busca empate
Com a vantagem no placar, o Inter voltou para a etapa final focando em se defender. Abaixou suas linhas, convidando o Flamengo para seu campo, mas se fechando, especialmente no centro. Dessa forma, os cariocas não encontravam espaços, sem criar chances de gol. Mesmo com muito mais posse de bola, não conseguia incomodar o goleiro Matheus Cunha.
Mas a qualidade do Flamengo sobressaiu, com o time chegando ao empate aos 34?. Jorginho roubou bola no campo de ataque, acionou de Arrascaeta, que deixou Pedro na cara do arqueiro adversário. Após grande defesa de Cunha e um bate-rebate na área, a bola ficou com Samuel Lino, craque da Era Leonardo Jardim. De primeira, ele mandou de esquerda no ângulo, deixando tudo igual no Beira-Rio.
Próximos passos de Inter e Flamengo
O Inter agora se vira para a Copa do Brasil, já que seus dois próximos jogos valem pelas oitavas de final da competição. Primeiro, no domingo (2/8), o Colorado recebe o Corinthians, às 19h30 (de Brasília). A volta será na quinta (6/8), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), às 20h.
Já o Flamengo, eliminado da Copa do Brasil, descansará. Dessa forma, só volta a campo no dia 9 de agosto, quando recebe o Vitória – exatamente quem o eliminou da Copa -, no Maracanã, às 19h30. Três dias depois, porém, a equipe começa a decidir as oitavas de final da Libertadores contra o Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. A volta será na outra quarta (19/8), no Maraca.
INTERNACIONAL 1 x 1 FLAMENGO
Brasileirão 2026 21ª rodada
Data e horário: 29/7/2026, quarta-feira, às 19h30 (de Brasília)
Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Público Presente: 18.359
Público pagante: 15.904
Renda: R$ 477.627,50
Gols: Vitinho, 26’/1ºT (1-0); Samuel Lino, 34’/2ºT (1-1)
INTERNACIONAL: Matheus Cunha; Bruno Gomes, Mercado, Maripán (Juninho, 23’/2ºT) e Matheus Bahia; Villagra (Félix Torres, 39’/2ºT), Bruno Henrique (Paulinho Paula, 23’/2ºT), Vitinho, Alan Patrick (Calebe, 39’/2ºT) e Bernabei; Carbonero (Alerrandro, 39’/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano.
FLAMENGO: Rossi; Varela, Vitão, Léo Pereira (Danilo, intervalo) e Alex Sandro (Emerson Royal, 18’/2ºT); Evertton Araújo (Pulgar, intervalo), Jorginho (De la Cruz, 39’/2ºT) e de Arrascaeta; Samuel Lino, Carrascal (Bruno Henrique, 18’/2ºT) e Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.
Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões Amarelos: Mercado (INT); Vitão, Pulgar, De la Cruz (FLA)
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