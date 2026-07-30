Com polêmica de arbitragem, Palmeiras goleia e dispara na liderança

O Palmeiras se isolou ainda mais na liderança do Brasileirão. Na noite desta quarta-feira (29), o Verdão conseguiu aproveitar a vantagem de dois jogadores a mais em campo para bater o Vitória por 3 a 0, no Barradão. Maurício, que ficou marcado por uma polêmica com a arbitragem, Fabiano Souza, contra, Jhon Arias e Sosa fizeram os gols alviverdes.
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Com o resultado, o Verdão chegou aos 47 pontos conquistados, mais líder do que nunca, e abriu oito pontos de diferença para o vice-líder Flamengo. Por outro lado, o Leão não conseguiu se distanciar da parte mais baixa da tabela, permanecendo na 13ª colocação, com 26 pontos.
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Agora, as duas equipes mudam a chave para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. No domingo (02), o Palmeiras recebe o Fortaleza no NuBank Parque. Já o Vitória entra em campo no dia seguinte, contra o Athletico, na Arena da Baixada, em Curitiba.
Expulsões e polêmicas marcam o primeiro tempo
A partida começou com o Palmeiras em cima, aparecendo mais no campo de ataque. Após boa troca de passes, Piquerez recebeu na área, finalizou e Caíque se atirou na bola para salvar os donos da casa. Na sequência, Allan invadiu a área e chutou rasteiro, tirando tinta da trave.
Aos poucos, o Vitória começou a chegar ao campo ofensivo e criar oportunidades. Depois de cruzamento na área, Brítez cabeceou e por pouco não abriu o marcador. Entretanto, veio o grande lance polêmico do jogo. Em disputa de bola com Cacá, Maurício acabou atingindo o queixo do jogador rubro-negro. O árbitro deu apenas o amarelo e, mesmo com muito protesto do Vitória, o Var não chamou para uma possível revisão.
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Cinco minutos depois, Cacá disputou bola com Arias e acabou atingindo o colombiano acima do tornozelo. Desta vez, o Var chamou o árbitro e o defensor acabou sendo expulso. Em meio às reclamações, Luan Cândido fez o gesto acusando que o Leão estaria sendo roubado. Mais uma vez, o Var entrou em ação e o zagueiro recebeu o segundo vermelho do jogo.
Com dois a mais, o Palmeiras assumiu o controle do jogo e saiu na frente. Maurício, pilar da primeira polêmica, recebeu de Arias e acertou belo chute para marcar. Ainda nos acréscimos, Sosa recebeu pela direita, tentou cruzar na área e Fabiano Souza tentou cortar, mas fez contra.
Palmeiras aproveita vantagem e amplia
Com a vantagem em campo, o Palmeiras não forçou muito o jogo e não teve uma grande imposição no campo de ataque. Na primeira oportunidade, Arias recebeu cruzamento de Sosa, mas chutou para a defesa de Lucas Arcanjo. Entretanto, o Vitória teve a melhor oportunidade no começo do segundo tempo. Pochettino arriscou de fora da área e Carlos Miguel fez uma defesaça.
Porém, o controle do jogo era alviverde. Andreas Pereira teve chance em cobrança de falta, mas mandou para fora. Só que no minuto seguinte, Arias recebeu na entrada da área, tirou com categoria da marcação e chutou rasteiro. Lucas Arcanjo até chegou a tocar na bola, mas não evitou o terceiro gol palmeirense. Se mantendo em cima, o Verdão transformou o marcador em goleada. Ramon Sosa soltou um foguete em cobrança de falta e fechou o placar no Barradão.
VITÓRIA X PALMEIRAS
Brasileirão 2026 21ª rodada
Data e horário: 29/7/2026, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília)
Local: Barradão, Salvador (BA)
Gol: Maurício, 45?/1ºT (0-1); Fabiano Souza (contra), 50?/1ºT (0-2); Jhon Arias, 24?/2ºT (0-3); Ramon Sosa, 38?/2ºT (0-4)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Fabiano Souza (Jamerson, 21?/2ºT), Cacá, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque, Gabriel Baralhas (Walace, 28?/2ºT) e Emmanuel Martínez (Zé Vitor, 40?/1ºT) e Matheuzinho (Tarzia, intervalo); Renê (Pochettino, intervalo). Técnico: Jair Ventura.
PALMEIRAS: Carlos Miguel; Gustavo Gómez (Emiliano Martínez, intervalo), Murilo e Alexander Barboza (Lucas Evangelisa, 19?/1ºT); Allan, Marlon Freitas (Khellven, intervalo), Andreas Pereira, Maurício (Flaco López, intervalo), Arias (Vitor Roque, 28?/2ºT) e Piquerez; Ramon Sosa. Técnico: Abel Ferreira.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Emmanuel Martínez, Fabiano Souza e Brítez (VIT); Marlon Freitas e Maurício (PAL)
Cartões Vermelhos: Cacá, 36?/1ºT (VIT) e Luan Cândido, 39?/1ºT (VIT)
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