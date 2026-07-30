Real Madrid contrata Carlos Espí e ameaça espaço de Endrick

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (30) a contratação do atacante Carlos Espí e reforçou a concorrência no setor ofensivo da equipe comandada por José Mourinho. A chegada do jovem espanhol ocorre poucas horas depois da confirmação da transferência de Gonzalo García para o Fulham, cenário que parecia abrir espaço para Endrick no elenco. No entanto, o novo reforço recoloca a presença do brasileiro no elenco em dúvida para a próxima temporada.

Carlos Espí, que estava no Levante, assinou contrato por cinco anos com validade até 30 de junho de 2031. Na última temporada, ele recebeu o prêmio de melhor jogador sub-23 da LaLiga e ganhou destaque pelo desempenho ofensivo. Além disso, defende regularmente as seleções de base da Espanha.

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"Com 21 anos, Carlos Espí já disputou três temporadas no Levante, durante as quais participou de 66 partidas e marcou 20 gols. Carlos Espí é jogador internacional pela Espanha nas categorias sub-19 e sub-20", informou a equipe merengue por meio de um comunicado.

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Empréstimo no horizonte

Assim, Endrick segue ainda em busca de espaço. Após encontrar poucas oportunidades sob o comando de Carlo Ancelotti, o atacante brasileiro foi emprestado ao Lyon, onde recuperou protagonismo ao marcar gols e distribuir assistências durante a passagem pelo futebol francês.

De acordo com o jornal Marca, o Real avalia a possibilidade de emprestar Endrick novamente. O objetivo é que ele tenha maior sequência de jogos, apesar da resistência do atacante, que deseja permanecer no Santiago Bernabéu.

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Agora, de volta ao clube espanhol, Endrick retomou os treinamentos com o grupo principal e trabalha para convencer José Mourinho de que pode integrar a rotação ofensiva da equipe. Entretanto, a disputa promete ser intensa. Além da presença de Mbappé como principal referência do ataque, Rodrygo se aproxima do retorno após se recuperar de lesão.





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