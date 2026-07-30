Gama ganha fôlego antes das quartas e fica a dois passos da Série C

Zagueiro vibrou pelo apoio da torcida nas Ãºltimas classificaÃ§Ãµes do Gama: "Jogar no BezerrÃ£o tem sido um diferencial" - (crédito: Mateus Dutra/Gama)

O Gama está a dois passos do tão sonhado acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. O alviverde terá o São José-RS como adversário nas quartas de final da quarta divisão e, em caso de classificação às semifinais, carimba vaga na Terceirona e sobe de prateleira nacionalmente. No entanto, antes mesmo de entrar em campo, a equipe gamense ganhou um aliado importante para se fortalecer: o tempo.

Após eliminar o América-RN nos pênaltis no domingo, o Gama ganhou 13 dias livres. O jogo de ida das quartas de final foi marcado, ontem, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para 8 de agosto, às 17h, no Estádio Passo d'Areia. A volta será no Bezerrão, no dia 16, às 16h. O Periquito teve a melhor campanha da primeira fase do torneio e, com isso, tem o direito de decidir todos os jogos do mata-mata em casa, além de enfrentar a pior campanha dentre os classificados, caso do São José.

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Nas eliminatórias, o Gama demonstrou saber jogar a Série D. Depois de eliminar o Mixto-MT com autoridade, o Periquito sofreu diante de Porto Velho e América-RN. As classificações vieram nos pênaltis e, além do desgaste físico, exigiu o mental do elenco. Nos dias livres até encarar o São José, o técnico Luís Carlos Sousa aproveitou para aprimorar os treinamentos, visando devolver o clube à Série C após 16 anos. A última participação no torneio foi em 2010.

Ao Correio, o técnico gamense comentou a importância da brecha no calendário. "Precisamos recuperar a parte física dos atletas, mas, principalmente, a mental. Por ser mata-mata, sabemos que a descarga emocional é grande, pela possibilidade de ser eliminado, ainda mais depois de duas decisões por pênaltis. É aproveitar o descanso e focar na recuperação total da equipe", destacou.

O nível de minutagem do elenco corrobora a preocupação. Quatorze jogadores atuaram, ao menos, em 10 dos 16 jogos do time na Série D do Brasileirão. Felipe Clemente (1.275), Ramon (1.264), Renan Rinaldi (1.260), Michel Henrique (1.255) e Darlan (1.146) compõem o top-5 de atletas com mais tempo de jogo. Lucas Piauí (1.123), Renato Soares (1.115), David Lucas (1.107), Lúcio (1.107), Zulu (1.080) e Willian Júnior (1.049) completam o grupo com tempo de jogo relevante na caminhada alviverde no torneio nacional. Ainda de olho no mercado, o Gama repatriou, na terça-feira, o zagueiro Dudu, formado na base do clube.

Entretanto, as duas semanas de descanso também servirão de trabalho duro e muito estudo. Luís Carlos não pretende arriscar algo diferente e, sim, seguir com o mesmo planejamento. "Temos que aproveitar o tempo e estudar melhor a equipe do São José. Ver como eles se comportam e aproveitar algumas falhas que eles tenham, mas. claro, trabalhar em cima das nossas virtudes também", contou.

Luis também enaltece a campanha da equipe na Série D e afirma a importância de conseguir o sonhado acesso. "Vamos manter nossa essência. Estamos fazendo um trabalho bonito e que vem dando certo desde o início da temporada. Não tem muito mais o que mudar, mesmo sendo os jogos mais importantes do ano. Jogaremos para vencer os dois desafios e adquirir o acesso, pois nós e nossa torcida merecemos", garantiu.

*Estagiário sob a supervisão de Danilo Queiroz