Defesa de Romário aciona Justiça para liberar pagamentos da CazéTV

Romário durante seu trabalho na Copa do Mundo pela emissora - (crédito: Foto: Reprodução do Youtube Canal CazéTV)

A defesa do senador Romário (PL-RJ) apresentou um recurso na Justiça do Rio de Janeiro contra a penhora de valores que o ex-jogador tem a receber da CazéTV. O agravo de instrumento está sob a responsabilidade do desembargador Cleber Ghelfenstein, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). O magistrado analisará o pedido dos advogados nos próximos dias. No entanto, o processo corre em segredo de Justiça e ainda não possui decisão sobre a solicitação.

A penhora determinada pela 4ª Vara Cível da Barra da Tijuca ocorre por causa de uma cobrança judicial de R$ 32,4 milhões. O ex-atleta participou das transmissões da CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos. Consequentemente, a Justiça exigiu que a emissora do influenciador Casimiro Miguel envie a íntegra dos contratos firmados com o parlamentar. Além disso, a empresa precisa apresentar comprovantes de pagamento, notas fiscais e informar se parceiras comerciais efetuaram repasses ao ex-jogador.

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Origem da dívida milionária e penhora de bens de Romário

A cobrança milionária começou a partir de uma ação movida pela empresa Koncretize Projetos e Obras Ltda. O caso envolve o antigo Café Onze Bar, empreendimento do qual Romário era sócio no passado. Em 2011, a empresa encerrou o contrato de administração do estacionamento da casa noturna. Todavia, as partes iniciaram um impasse judicial sobre a retirada dos equipamentos do local.

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Posteriormente, o parlamentar assinou um termo de confissão de dívida no valor de R$ 1,5 milhão para encerrar a disputa. Porém, a empresa alega o descumprimento do acordo assumido pelo ex-atacante. Assim, a incidência de juros e correções monetárias elevou o débito para os atuais R$ 32,4 milhões. Por isso, a Justiça já determinou a penhora de imóveis, veículos de luxo e uma lancha do senador para quitar a pendência.