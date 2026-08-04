Pai nega aposentadoria de Neymar na Seleção: "Copa daqui a quatro anos"

O pai do atacante Neymar disse, nesta segunda-feira (3), que o filho ainda não sabe realmente se não jogará mais pela Seleção Brasileira. Em entrevista a jornalistas no leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., ele disse que "a Copa é daqui quatro anos" e que o filho disse que "acha" que não quer.

"Você está mal informado. Ele falou ‘eu acho que pra mim terminou’. Ele acha. A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, que foi difícil pra todos? Estamos falando de uma nova Copa do Mundo daqui quatro anos e você quer que ele tenha uma resposta hoje?", disse Neymar Pai, em chegada ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.

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O jogador, entretanto, indicou aposentadoria do Brasil após a vitória do Santos sobre a UCV, nos playoffs da Copa Sul-Americana. O pai do craque AINDA afirmou que Neymar seguiu o coração na declaração. Diante disso, o assunto pode ser debatido entre eles.

"Fala infeliz de Cuca"

Neymar Pai também comentou sobre a fala do técnico Cuca após Santos e Remo no primeiro jogo das oitavas da Copa do Brasil. Na ocasião, o treinador não confirmou a presença do jogador na partida desta terça-feira (04). Além disso, ele teria dito que a decisão da ida ou não do atleta para o confronto estava com a diretoria.

"As pessoas criam polêmicas em cima do Neymar, é muito difícil. Ele passou por uma recuperação de LCA e as pessoas já ficam falando sobre a próxima Copa, que é daqui a quatro anos. Vocês querem que o Neymar tenha certeza de como ele vai estar daqui quatro anos? Muita coisa pode acontecer", disse Neymar Pai.

"Neymar vai jogar amanhã. Quem falou que ele não iria jogar foi a imprensa. Talvez ele (Cuca) tenha sido infeliz na resposta dele. O jogo é só amanhã, graças a Deus nós temos voo privado e amanhã de manhã ele vai estar lá meio-dia almoçando com os atletas e descansando para o jogo à noite", completou.