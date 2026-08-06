Gama terá pela frente Argel Fuchs, velho conhecido do futebol candango

Argel Fuchs comanda São José para duelo contra o Gama pelas quartas de finais da Série D do Brasileirão - (crédito: Reprodução / Instagram )

As quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro começam neste final de semana e o principal objetivo das equipes classificadas é conseguir avançar de fase e adquirir o acesso para a terceira divisão nacional para a temporada de 2027. O Gama segue na briga e sonha em voltar para à terceira divisão após 16 anos. Para isso, vai medir forças com um velho conhecido do futebol candango: o técnico Argel Fuchs dirige o São José-RS, rival alviverde da eliminatória.

Argel vive a segunda passagem pelo clube do Rio Grande do Sul, mas é muito atuante no cenário nacional. Em 2011, ele treinou o Brasiliense no final da campanha do Jacaré na Série C do Brasileirão. Ele ficou no Distrito Federal de setembro a outubro e esteve presente em apenas quatro jogos da equipe. O objetivo era levar os amarelos à segunda divisão nacional, mas não o cumpriu e logo saiu do clube.

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Apenas neste mesmo ano, Fuchs treinou outras três equipes de divisões inferiores com a mesma meta de levar os times para um cenário relevante no futebol brasileiro. Na carreira, o treinador do São José-RS já comandou 35 clubes nacionais e tem a experiência como principal virtude à beira do campo. A primeira passagem do técnico de 51 anos no Zequinha ocorreu em 2010, na disputa do estadual daquele ano.

Mesmo com um currículo vasto no Brasil, Argel não ficou conhecido pelos títulos como treinador. As maiores conquistas do técnico foram o Campeonato Gaúcho de 2016, pelo Internacional, e o Campeonato Baiano de 2017, com o Vitória. Fuchs, geralmente, fica no máximo uma temporada em cada clube e tem como especialidade “apagar incêndios”, ou seja, é contratado para um time em má fase na tentantiva de dar uma sobrevida à equipe.

O São José chega com a pior campanha dentre as equipes classificadas às quartas de final. Argel Fuchs voltou a Porto Alegre no início desta temporada e almeja levar o Zequinha de volta à Série C. Na beira do gramado, ele é conhecido pela postura explosiva e agitada, mas leva os atletas a darem o máximo dentro de campo, principalmente com princípios de liderança e coletividade.

Dentro das quatro linhas, Argel é conhecido por demandar muito da capacidade física dos jogadores, estruturar uma defesa sólida e fazer um jogo menos técnico, onde, na maioria das vezes, o adversário possui mais posse de bola e controle de jogo.

Além desses fatores, o São José apresenta um bom reforço para o jogo contra o Gama: o gramado sintético do Estádio Passo D'Areia. A equipe de Luis Carlos Souza chegou a Porto Alegre nesta semana e começou os treinamentos para a decisão nesta quinta-feira (6/8) em campos com grama artificial para facilitar na adaptação para o confronto de sábado (8/8), às 17h.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima

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