Cidades-sede da Copa acusam Fifa de calote de 1 milhão de dólares

Fifa é acusada de não repassar 1 milhão de dólares às cidades-sede dos EUA na Copa do Mundo - (crédito: Divulgação / Fifa)

As 11 cidades-sede dos EUA na Copa do Mundo de 2026 cobram da Fifa o cumprimento de uma promessa feita antes do torneio. A entidade teria garantido um repasse de 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões) para cada uma delas, com o objetivo de financiar projetos sociais como parte do legado da competição.

Segundo o site The Athletic, a Fifa apresentou a iniciativa como uma "contribuição para o legado" do torneio. No entanto, após o anúncio feito pelo presidente da entidade, Gianni Infantino, representantes das cidades passaram a questionar quando e como o dinheiro seria repassado.

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Apesar das dúvidas, dirigentes da Fifa teriam garantido repetidamente às autoridades locais que realizariam o pagamento. O problema, porém, é que eles teriam feito a promessa apenas de forma verbal, durante reuniões entre membros da entidade e representantes das cidades.

Fifa não fala sobre o caso

A indefinição criou dificuldades para os municípios, que precisam elaborar seus planejamentos financeiros e decidir se incluem ou não o valor prometido pela Fifa em seus relatórios.

Além disso, representantes das cidades-sede disseram ao The Athletic que não entendem por que a entidade ainda não realizou os pagamentos, especialmente porque o orçamento operacional previsto para a Copa do Mundo de 2026 está estimado em cerca de 2,7 bilhões de dólares (R$ 13,8 bilhões). Procurada pelo site, a Fifa não comentou o assunto.

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Por fim, o episódio aumenta a pressão sobre a gestão de Gianni Infantino. A entidade já enfrenta críticas após a proposta de negociar direitos comerciais de suas competições. Embora tenha desistido do projeto, a Uefa afirmou que perdeu confiança no presidente da Fifa e chegou a considerar medidas judiciais contra a organização.