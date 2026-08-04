Filho de Neymar revela se pretende seguir os passos do pai no futebol

Davi Lucca, de 14 anos, filho mais velho de Neymar, falou com carinho sobre o pai, e reagiu em torno da possibilidade de dar continuidade ao legado do ex-craque da Seleção Brasileira no futebol.
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Durante a 6ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizada nesta última segunda-feira (3), em São Paulo, o adolescente destacou a humildade como uma das características que mais admira nele e revelou que pretende seguir ligado ao trabalho realizado pela instituição.
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"Eu o amo. Estou muito feliz. Foi um momento muito importante e não só isso: é um lugar para a gente se divertir. Estou muito feliz por tudo o que ele conquistou e por tudo o que ainda conquistará. Pela ótima pessoa que ele é, ele vai conquistar muitas coisas", disse o filho de Neymar. Na sequência, Davi Lucca destacou a humildade de Neymar como uma das características que mais o inspiram.
"É uma pessoa muito boa, que respeita a todos e que é muito, muito, muito empolgada, afirmou. Davi também revelou que pretende seguir mais de perto o legado do Instituto Projeto Neymar Jr. do que o caminho do esporte.
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