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Filho de Neymar revela se pretende seguir os passos do pai no futebol

Davi Lucca, de 14 anos, surpreende ao revelar qual legado do pai quer continuar

Filho de Neymar revela se pretende seguir os passos do pai no futebol - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Filho de Neymar revela se pretende seguir os passos do pai no futebol - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Davi Lucca, de 14 anos, filho mais velho de Neymar, falou com carinho sobre o pai, e reagiu em torno da possibilidade de dar continuidade ao legado do ex-craque da Seleção Brasileira no futebol.

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Durante a 6ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr., realizada nesta última segunda-feira (3), em São Paulo, o adolescente destacou a humildade como uma das características que mais admira nele e revelou que pretende seguir ligado ao trabalho realizado pela instituição.

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"Eu o amo. Estou muito feliz. Foi um momento muito importante e não só isso: é um lugar para a gente se divertir. Estou muito feliz por tudo o que ele conquistou e por tudo o que ainda conquistará. Pela ótima pessoa que ele é, ele vai conquistar muitas coisas", disse o filho de Neymar. Na sequência, Davi Lucca destacou a humildade de Neymar como uma das características que mais o inspiram.

"É uma pessoa muito boa, que respeita a todos e que é muito, muito, muito empolgada, afirmou. Davi também revelou que pretende seguir mais de perto o legado do Instituto Projeto Neymar Jr. do que o caminho do esporte.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 04/08/2026 15:44 / atualizado em 04/08/2026 15:44
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