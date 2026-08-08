Sport tira invencibilidade do Vila Nova no OBA e vence após nove jogos

O Sport voltou a vencer na Série B do Brasileiro e, de quebra, acabou com a invencibilidade do Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). Pela 21ª rodada, o Leão pernambucano fez 1 a 0 com um belo gol de Chrystian Barletta logo no início da partida disputada na tarde deste sábado (8), em Goiânia. Foi a primeira vitória do Rubro-Negro após nove jogos.
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Com o resultado, portanto, o Tigre estaciona nos 34 pontos e desperdiça a oportunidade de assumir a vice-liderança. Até então dono da melhor campanha como mandante na Segundona, com sete vitórias e dois empates, o time goiano sofre sua primeira derrota em casa. O Sport, por outro lado, chega a 32 e pula para o sétimo lugar.
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O jogo
No primeiro tempo, o Sport foi superior, controlou o meio-campo e criou as principais oportunidades. Logo aos cinco minutos, Barletta acertou um chute potente da intermediária que encobriu Helton Leite e abriu o placar. O Tigre tentou responder com Janderson, mas a bola saiu pela direita. O Leão seguiu perigoso com Perotti, Diego Hernández e Clayson, exigindo boas defesas do goleiro adversário. Nos acréscimos, Higor ainda arriscou de longe, mas Thiago Couto salvou.
Na segunda etapa, o Vila Nova voltou mais agressivo e empurrou o Sport para o campo defensivo. Marquinhos Gabriel obrigou Thiago Couto a fazer grande defesa em cobrança de falta, enquanto Felipinho respondeu com chute forte defendido por Helton Leite. Janderson e André Luís também levaram perigo, e Dellatorre quase aproveitou cruzamento, mas a defesa pernambucana conseguiu evitar o empate. Até o fim, o Tigre pressionou, mas não conseguiu superar a resistência do Sport, que garantiu o 1 a 0 fora de casa.
Próximos compromissos
O Vila Nova volta a campo no próximo sábado (15), quando terá pela frente o clássico contra o Atlético-GO, às 16h, no Antônio Accioly. Já o Sport recebe o Londrina na sexta-feira (14), às 20h30 (também de Brasília).