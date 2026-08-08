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No DF, ginástica bate recorde de ingressos vendidos em competições nacionais

Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2026, no Ginásio Nilson Nelson, comercializou 10.800 entradas. Disputas seguem neste domingo (9/8)

Ginásio Nilson Nelson, com ótimo público, reforça o status de Brasília como capital dos esportes olímpicos - (crédito: MeloGym/CBG)
Ginásio Nilson Nelson, com ótimo público, reforça o status de Brasília como capital dos esportes olímpicos - (crédito: MeloGym/CBG)

A ginástica está em alta no Brasil e no Distrito Federal, como mostra a edição de 2026 do Campeonato Brasileiro da modalidade artística. Foi registrado o recorde de venda de ingressos para uma competição nacional, com 10.800 entradas comercializadas para o evento, que começou na sexta-feira (7/8) e segue até domingo (9/8), com finais por aparelhos, a partir das 10h. 

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“Quando dizemos que a ginástica é o esporte que mais cresce e vence no Brasil, não é por força de expressão. Os números comprovam isso. Tivemos mais uma prova hoje. Atingimos o recorde de público de 10.800 pessoas assistindo a um campeonato nacional. Não é um evento internacional, é um Campeonato Brasileiro", destacou o diretor-geral da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), Ricardo Resende.

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"A ginástica vive seu melhor momento na história no Brasil. Tudo o que a gente planejou para acontecer vem se tornando realidade. Isso nos motiva a trabalhar ainda mais para que a ginástica continue crescendo. Hoje é um dia de celebração, é marco histórico”, completou Resende. 

O Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística de 2026, no Distrito Federal, reúne 93 atletas de 14 clubes de todo o país. A competição faz parte da preparação para o Campeonato Mundial de outubro, em Roterdã, na Holanda. 

Na sexta-feira, Rebeca Andrade saltou uma vez e registrou a maior nota do mundo neste ano, com 14,800 no Yurchenko com dupla pirueta. Medalhista de bronze em Paris-2024, Flávia Saraiva se tornou campeã brasileira pela primeira vez do individual geral. No sábado, Caio Souza ampliou a hegemonia nas argolas, com a quarta dourada seguida. Lorrane Oliveira, estrela do Flamengo, faturou o título das barras assimétricas. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 08/08/2026 18:44 / atualizado em 08/08/2026 19:16
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