Grêmio vira sobre o São Paulo e sai do Z4 do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado (8), válido pela vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio conquistou uma vitória de extrema importância ao virar o placar sobre o São Paulo.
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Em seguida, com gols decisivos de Wallace e Pavon, a equipe gaúcha triunfou por 2 a 1 e, consequentemente, conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Por outro lado, o único tento dos visitantes ocorreu após um gol contra marcado por Gustavo Martins.
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Em virtude desse resultado expressivo, o tricolor gaúcho ganhou fôlego na tabela de classificação e alcançou a marca de 25 pontos somados.
Logo, a distância para o próprio São Paulo diminuiu consideravelmente, de modo que o adversário paulista agora possui apenas um ponto a mais e, por conseguinte, passa a enxergar a temida zona da degola com bastante preocupação.
Equilíbrio e gol do São Paulo
O primeiro tempo entre Grêmio e São Paulo desenhou-se de maneira extremamente equilibrada nos gramados. Conforme a dinâmica da partida, os paulistas dominaram a posse de bola, ao passo que os donos da casa construíram duas oportunidades claras de gol nas quais o goleiro Rafael brilhou intensamente.
Na primeira intervenção, ele defendeu um chute perigoso de Villasanti e, logo em seguida, realizou uma defesa espetacular no rebote finalizado por Carlos Vinícius.
Em contrapartida, o São Paulo investia com frequência nas jogadas ofensivas pelo lado esquerdo com a velocidade de Ferreirinha. Durante uma escapada fulminante dessa ala, Luciano recebeu a bola na linha de fundo e rolou para Marcos Antônio, que empurrou para as redes.
Embora Weverton tenha tentado a defesa e Calleri tenha fuzilado na sequência, a arbitragem de vídeo entrou em ação. Após uma revisão detalhada do árbitro de vídeo, ficou comprovado que a bola já tinha entrado.
Por fim, a equipe do Grêmio protestou veementemente contra uma suposta falta na origem da jogada, contudo a arbitragem manteve a decisão e o gol foi confirmado, mas contra de Gustavo Martins.
Grêmio busca empate em dois minutos
O São Paulo não desfrutou de muito tempo para celebrar. Isso porque, logo aos dois minutos da etapa complementar, o Grêmio alcançou o empate em uma jogada de escanteio. Consequentemente, após a cobrança, Carlos Vinícius ajeitou a bola para Wallace antecipar-se a Arboleda e mandar para o fundo das redes.
Posteriormente ao tento gremista, a partida permaneceu aberta, enquanto ambas as equipes buscavam o gol da vitória. Desse modo, Calleri desperdiçou uma boa chance em sequência ao finalizar para fora. Do mesmo modo, Carlos Vinícius quase virou o placar para os gaúchos, embora tenha falhado na pontaria.
Virada do Grêmio
Em seguida, o Grêmio conquistou a virada por meio de uma cobrança de falta executada pelo mesmo herói da Copa do Brasil. Logo depois, Pavon bateu rasteiro, por baixo da barreira, e acertou o canto de Rafael. Consequentemente, mesmo abaixo fisicamente, o Tricolor gaúcho demonstrou muita valentia, conseguiu sair da zona de rebaixamento e, por fim, espantou a crise.
GRÊMIO 2X1 SÃO PAULO
Campeonato Brasileiro- 22ª rodada
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)
Data e hora: 8/8/2026, às 16h (de Brasília)
Gols: Gustavo Martins, contra, 46/1ºT (0-1); Wallace, 2/2ºT (1-1) e Pavon, 40’/2ºT (2-1)
GRÊMIO: Weverton, Diego Caito, Gustavo Martins, Wallace e Marlon; Noriega, Villasanti (Kannemann, 45’/2ºT) e Nardoni (Dodi, 8’/2ºT); Pavon (Léo Perez, 45’/2ºT), Carlos Vinicius (Braithwaite, 33’/2ºT)e Jovane Cabral (Amuzu, intervalo). Técnico: Luis Castro
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osorio e Wendell (Gustavo Santana, 44’/2ºT); Pablo Maia (Victor Sá, 44’/2ºT); Danielzinho (Bobadilla, 25’/2ºT) e Marcos Antônio; Luciano, Ferreira (Cauly, 25’/2ºT) e Calleri (André Silva, 31’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Guilherme Dias Camilo (MG)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Cartão Amarelo: Villasanti, Diego Caito, Kannemann, (GRE); Luciano, Arboleda, André Silva (SPA)
Cartão Vermelho: Nenhum