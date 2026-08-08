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SÉRIE D

Gama leva empate no fim e resolverá o acesso no Bezerrão

Equipe do Distrito Federal vencia o São José-RS em Porto Alegre até os 48 minutos do segundo tempo, quando Andrey decretou o 1 x 1. Decisão será no domingo (16/8)

Gama teve de se adaptar ao gramado sintético do Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre - (crédito: Filipe Fonseca/SEG)
Gama teve de se adaptar ao gramado sintético do Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre - (crédito: Filipe Fonseca/SEG)

Por pouco, o Gama não voltou para casa com um peso a menos nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (8/8), o Periquito viajou até o Sul do país para enfrentar a equipe do São José pelo jogo de ida da fase de mata-mata e ficou no 1 x 1.

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Com Willian Júnior, o alviverde abriu o placar com um golaço digno de um camisa 10. Porém, nos acréscimos, Andrey apareceu para deixar tudo igual no confronto. A decisão pelo acesso à Série C fica para o próximo domingo (16/8), no Bezerrão, às 16h. 

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Em um confronto parelho, as duas equipes mostraram que vão lutar até o fim pelo mesmo objetivo. Com tudo em aberto, será mais uma semana de ansiedade para as duas torcidas. São 16 anos desde a última participação do Gama na Série C e, durante todo esse tempo, o clube do DF enfrentou altos e baixos, e houveram dúvidas se um dia retornariam.

Em 2026, no entanto, o alviverde candango prova a cada partida o DNA aguerrido. Com o 1 x 1 no placar, ainda faltam mais 90 minutos para o Distrito Federal sonhar em voltar a figurar uma posição mais alta no futebol brasileiro. 

Autor do gol, Willian Jr. exaltou a equipe e projeta a classificação para a próxima partida. “A gente sabia da dificuldade do jogo. Fui feliz naquele chute, mas o sentimento é de frustração. Fizemos um grande jogo, estávamos ganhando por 1 x 0 e sofremos um gol no final. É erguer a cabeça, pois sabemos que somos muito fortes dentro de casa", destacou o gamense. 

O jogo 

Em campo, as duas equipes fizeram uma partida parelha na primeira etapa. Apesar de os gaúchos serem detentores da posse de bola, o time alviverde conseguiu ser mais ofensivo. Estava nítido o nervosismo em ambos, mas a afobação com o gramado sintético pesava para os visitantes. O Gama tinha as ações da partida, mas o 0 x 0 explicava a falta de efetividade, e a expectativa por gols ficou para o segundo tempo. 

O jogo continuou sem grandes emoções, mas o São José voltou com mais atitude. Em contrapartida, dava espaço para os gamenses terem mais liberdade dentro das quatro linhas. Aos 29 minutos, Willian Jr. trabalhou sozinho a bola e, quase do meio de campo, mandou para o fundo da rede, colocando o Gama cada vez mais perto do sonho de conquistar o acesso.

A reta final foi de pressão dos dois lados até que, aos 48 minutos do segundo tempo, no cabeceio, Andrey apareceu para igualar tudo. A decisão da classificação ficou para o confronto de volta, no próximo domingo. 

Ficha técnica 

Brasileirão Série D - quartas de final 

São José 1 x 1 Gama 

Local: Estádio Francisco Novelletto (Passo d'Areia), em Porto Alegre

Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)

São José 

Fábio Rampi; Eduardo Melo, Diney, Keverton (Péricles) e Michel; Anderson Gomes, Zé Vitor (Gabriel Lima) e Douglas (Igor Cassio); Raphael Soares (Andrey), Mateus Pureza e Grafite.

Técnico: Argel Fuchs 

Gol: Andrey

Cartão amarelo: Keverton

Gama 

Renan Rinaldi; Michel, Darlan, Wellington e Gabriel Lima (Lucão); Moisés (Lúcio), Gabriel Galhardo (Dudu) e Willian Jr; Ramon (Kennedy), Felipe Clemente (Henrique Almeida) e Renato. 

Técnico: Luís Carlos Souza 

Gol: Willian Jr.

Cartões amarelos: Gabriel Lima e Dudu

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

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Mel Karoline*

estagiária

Estudante de jornalismo na UDF, estagiária da editoria de esportes do Correio Braziliense, com passagem pelo DF Esportes.

Por Mel Karoline*
postado em 08/08/2026 19:29
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