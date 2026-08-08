Gama leva empate no fim e resolverá o acesso no Bezerrão

Por pouco, o Gama não voltou para casa com um peso a menos nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (8/8), o Periquito viajou até o Sul do país para enfrentar a equipe do São José pelo jogo de ida da fase de mata-mata e ficou no 1 x 1.
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Com Willian Júnior, o alviverde abriu o placar com um golaço digno de um camisa 10. Porém, nos acréscimos, Andrey apareceu para deixar tudo igual no confronto. A decisão pelo acesso à Série C fica para o próximo domingo (16/8), no Bezerrão, às 16h.
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Em um confronto parelho, as duas equipes mostraram que vão lutar até o fim pelo mesmo objetivo. Com tudo em aberto, será mais uma semana de ansiedade para as duas torcidas. São 16 anos desde a última participação do Gama na Série C e, durante todo esse tempo, o clube do DF enfrentou altos e baixos, e houveram dúvidas se um dia retornariam.
Em 2026, no entanto, o alviverde candango prova a cada partida o DNA aguerrido. Com o 1 x 1 no placar, ainda faltam mais 90 minutos para o Distrito Federal sonhar em voltar a figurar uma posição mais alta no futebol brasileiro.
Autor do gol, Willian Jr. exaltou a equipe e projeta a classificação para a próxima partida. “A gente sabia da dificuldade do jogo. Fui feliz naquele chute, mas o sentimento é de frustração. Fizemos um grande jogo, estávamos ganhando por 1 x 0 e sofremos um gol no final. É erguer a cabeça, pois sabemos que somos muito fortes dentro de casa", destacou o gamense.
O jogo
Em campo, as duas equipes fizeram uma partida parelha na primeira etapa. Apesar de os gaúchos serem detentores da posse de bola, o time alviverde conseguiu ser mais ofensivo. Estava nítido o nervosismo em ambos, mas a afobação com o gramado sintético pesava para os visitantes. O Gama tinha as ações da partida, mas o 0 x 0 explicava a falta de efetividade, e a expectativa por gols ficou para o segundo tempo.
O jogo continuou sem grandes emoções, mas o São José voltou com mais atitude. Em contrapartida, dava espaço para os gamenses terem mais liberdade dentro das quatro linhas. Aos 29 minutos, Willian Jr. trabalhou sozinho a bola e, quase do meio de campo, mandou para o fundo da rede, colocando o Gama cada vez mais perto do sonho de conquistar o acesso.
A reta final foi de pressão dos dois lados até que, aos 48 minutos do segundo tempo, no cabeceio, Andrey apareceu para igualar tudo. A decisão da classificação ficou para o confronto de volta, no próximo domingo.
Ficha técnica
Brasileirão Série D - quartas de final
São José 1 x 1 Gama
Local: Estádio Francisco Novelletto (Passo d'Areia), em Porto Alegre
Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
São José
Fábio Rampi; Eduardo Melo, Diney, Keverton (Péricles) e Michel; Anderson Gomes, Zé Vitor (Gabriel Lima) e Douglas (Igor Cassio); Raphael Soares (Andrey), Mateus Pureza e Grafite.
Técnico: Argel Fuchs
Gol: Andrey
Cartão amarelo: Keverton
Gama
Renan Rinaldi; Michel, Darlan, Wellington e Gabriel Lima (Lucão); Moisés (Lúcio), Gabriel Galhardo (Dudu) e Willian Jr; Ramon (Kennedy), Felipe Clemente (Henrique Almeida) e Renato.
Técnico: Luís Carlos Souza
Gol: Willian Jr.
Cartões amarelos: Gabriel Lima e Dudu
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