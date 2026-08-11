Nova Geração conquista o título da Taça Brasil de Futsal Sub-9

No domingo (9) de dia dos pais, as joias do Nova Geração levantaram o troféu da Taça Brasil de Futsal Sub-9. No Ginásio Regional da Ceilândia, os campeões bateram o NB Futebol/PR por 3 x 1, e colocaram o Distrito Federal no patamar mais alto da categoria. Os gols da vitória foram de Rafinha, Guilherme e Isaac. Enquanto Davizinho descontou para o clube paranaense.
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Pelo desempenho dentro das quadras, o treinador do clube candango Claudinei levou para casa o prêmio de melhor técnico da competição. A disputa foi contra outras seis equipes, mas em casa, o professor ganhou destaque com o trabalho feito. A competição também premiou mais profissionais em diferentes categorias como: artilharia, defesa menos vazada e o troféu Fair Play.
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Mini craque do time do Remo, Gustavinho foi o maior goleador da Taça Brasil. O garoto encerrou o certame balançando a rede 12 vezes e leva o apelido de “Gustagol”, justificando o protagonismo com a camisa do clube paraense. O Leão Azul também foi premiado como a equipe menos vazada do torneio.
O evento conta com a chancela da CBFS, realização do Instituto Barbosa Transformando Vidas,
apoio do CONFAE e da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Distrito Federal.
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
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