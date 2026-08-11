Time Brasil de basquete joga em Brasília; ingressos estão à venda

A Seleção Brasileira de Basquete enfrenta a República Dominicana no dia 27 de agosto, em Brasília. O Ginásio Nilson Nelson recebrá a partida válida pela segunda fase das Eliminatórias Americanas para a Copa do Mundo FIBA 2027. As vendas gerais dos ingressos abriram nesta terça-feira (11/8), na Ticketeria Oficial da Confederação Brasileira de Basketball, a Tickzi.
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Depois de onze anos, a Seleção Brasileira de Basquete volta a jogar em Brasília. A última vez foi em agosto de 2015, com a disputa do Super Desafio BRA de Basquete, onde os donos da casa sagraram-se campeões batendo o Uruguai e a Argentina. No próximo dia 27, a partida válida contra a República Dominicana marca a segunda fase das Eliminatórias para a Copa do Mundo FIBA 2027.
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Na primeira fase, o Brasil terminou de forma invicta. Agora, a Seleção Brasileira terá, além da República Dominicana, México e Estados Unidos como adversários. As melhores campanhas terão vaga garantida no Mundial do ano que vem. Apenas Brasil e Estados Unidos participaram de todas as edições da Copa do Mundo FIBA.
Pelo Brasil, a maior esperança para o basquete nacional para os próximos anos é o brasileiro Gui Santos. O atleta brasiliense é o único do país a jogar pela NBA, na franquia Golden State Warriors, da Califórnia. Pela República Dominicana, os caribenhos contam com o astro Karl Anthony-Towns, atual campeão da NBA pelo New York Knicks.
Os ingressos estão à venda a partir de R$50,00 a meia entrada, com obrigatoriedade da apresentação de 1kg de aliemnto não perecível para a validação do passaporte. As meias representam apenas 40% dos tickets comercializados para o jogo. Crianças de até onze anos possuem entrada gratuita.
*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima
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