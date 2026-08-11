Pedrinho ironiza Bap sobre SAF do Vasco: "Paixão louca pelo clube"

Presidente do Vasco, Pedrinho responde a dirigente do Flamengo e ironiza a "paixão" por seu clube na zona mista da Copa do Brasil - (crédito: Reprodução/CBF TV)

O presidente do Vasco, Pedrinho, respondeu às críticas de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, dirigente do Flamengo, sobre o processo de venda da SAF vascaína. Para Pedrinho, o flamenguista "tem uma paixão louca pelo Vasco".

A declaração ocorreu na zona mista do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (11/8). Incomodado com as falas sobre o futuro do clube, Pedrinho afirmou que os críticos deveriam cuidar de suas próprias equipes.

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"A gente está seguindo à risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber são contraditórios, porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco", disse.

O ex-jogador direcionou sua fala a Bap. "O Vasco já tem muito problema, e eu tenho problema para cuidar para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente sobre o Bap, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno", ironizou.

Entenda o caso

A principal reclamação do Flamengo está ligada à negociação da SAF do Vasco com Marcos Lamacchia. O empresário tem um acordo de investimentos encaminhado para a compra.

Marcos é filho de José Lamacchia e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com mandato até dezembro de 2027.

O Flamengo chegou a acionar a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) na tentativa de impedir o avanço da aquisição.

Ainda durante o evento da Copa do Brasil, Pedrinho demonstrou otimismo com a venda de 90% da SAF.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.