Gramado do Bezerrão preocupa o Gama

Além de jogos do Gama e do Minas, estádio abriga eventos alternativos - (crédito: Reprodução da Internet)

O Gama tem uma preocupação a seis dias do jogo de volta contra o São José-RS pelas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Palco de um evento amador no domingo, um dia depois da vitória do Minas contra o Vila Nova pela Série A2 do Brasileirão Feminimo, o Estádio Bezerrão está cheio de marcações de campo reduzido e causou surpresa na cúpula alviverde para o jogo mais importante do clube na temporada. Se passar pelo time gaúcho, o atual bicampeão candango garantirá o acesso do Distrito Federal à Série C depois de 13 anos.

"Acho que fizeram um evento lá, nós não estávamos sabendo", assustou-se o presidente do Gama, Wendell Lopes. O time perdeu apenas uma partida no Bezerrão neste ano. Foi superado por 1 x 0 pelo Rio Branco-ES na semifinal da Copa Centro-Oeste. Na Copa do Brasil, houve empate por 2 x 2 com o Goiás e eliminação nos pênaltis.

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Depois do empate por 1 x 1 no Estádio Passo d'Areia no último sábado, o duelo de volta será no domingo, às 16h. Não há vantagem. Se houver empate no tempo regulamentar, a decisão da vaga será nas cobranças de pênalti. No fim de semana, o Gama teve de se adaptar ao gramado sintético do adversário. Dessa vez, terá de lidar contra o tempo para que o excesso de linhas seja retirado e deixe o campo limpo para o confronto com o Zequinha.

Em entrevista ao Correio, o secretário de Esportes do DF, Renato Junqueira, tranqulizou o clube e a torcida alviverde. Segundo ele, o campo começou a ser devidamente tratado ontem pela empresa responsável e estará em condição de receber o jogo no domingo.

"Vamos deixar a grama subir um pouco mais, dar o devido tratamento e deixá-lo com a marcação oficial, até porque tem a questão da transmissão também", lembrou Renato Junquqira. A Secretaria de Esportes é a gestora do Bezerrão. A firma responsável pelos cuidados com o piso é a Alvorada.

O estado do gramado também interessa ao Minas. Representantes do DF na Série A2 do Brasileirão Feminino, as atuais campeões da cidade usam o Bezerrão com ocasa no duelo com o Ação-MT no próximo dia 22 valendo o acesso à primeira divisão nacional. Com o descanso do gramado, é provável que os times não treinem no Bezerrão nesta semana.

Time

Os treinamentos do Gama para a decisão de domingo começam hoje. Luis Carlos Souza deve seguir com a mesma base de jogadores entre os titulares. Entretanto, a possível volta de Zulu do departamento médico, para o jogo da volta, pode mudar a estrutura da equipe.

O zagueiro vinha se recuperando de lesão e Wellington era o responsável por substituir o defensor. Outra posição na qual o treinador gamense vem alternando peças é a lateral esquerda. Lucas Piauí e Gabriel Lima são as opções para a ala do campo e revezaram-se durante toda a campanha da Série D.

Outra ausência na partida de ida que deve voltar entre os titulares no Bezerrão é David Lucas. O camisa 8 não esteve disponível porque cumpriu suspensão. Omeia pode retornar. A tendência é que Gabriel Galhardo regresse ao banco de reservas.

*Estagiários sob a supervisão de Marcos Paulo Lima