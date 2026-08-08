Lorrane Oliveira é campeã brasileira nas barras assimétricas

Lorrane Oliveira brilhou nas barras assimétricas e conquistou, neste sábado (8/8) o título do aparelho no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2026, disputado no Ginásio Nilson Nelson. Para alcançar o topo do pódio, a estrela do Flamengo precisou desbancar a companheira Flávia Saraiva, medalhista de prata na prova. Sophia Weisberg, do Esporte Clube Pinheiros, ficou com o bronze.
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Lorrane foi a última a se apresentar, pelo fato de ter tido a pior nota nas qualificatórias dentre as oito classificadas para a decisão. No entanto, teve desempenho perfeito nas barras assimétricas e recebeu 13.700 pontos para levar o ouro.
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Em entrevista ao Correio, a ginasta exaltou a estrutura e a torcida presentes no evento: "Adorei a estrutura no ginásio, estava tudo incrível. A torcida não tem nem o que dizer. Receber esse carinho é maravilhoso e nos motiva demais", contou Lorrane.
Na outra final da tarde, o Flamengo também ganhou o ouro. Pelo salto, Nicole Bello teve 13.250 pontos de média e ficou com a primeira posição. Completando o pódio, Francine Oliveira e Clara Stecca ficaram com apenas 16 pontos de diferença e conquistaram a prata e o bronze, respectivamente, defendendo a equipe GNU, do Rio Grande do Sul.
*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini
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