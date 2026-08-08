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GINÁSTICA ARTÍSTICA

Lorrane Oliveira é campeã brasileira nas barras assimétricas

Estrela do Flamengo supera a companheira Flávia Saraiva, que fica com a prata no aparelho. Rubro-negro também celebra título de Nicole Bello no salto

Flamengo faz dobradinha das barras assimétricas, com Lorrane Oliveira campeã (C) e Flávia Saraiva prata. Sophia Weisberg leva o bronze - (crédito: MeloGym/CBG)
Flamengo faz dobradinha das barras assimétricas, com Lorrane Oliveira campeã (C) e Flávia Saraiva prata. Sophia Weisberg leva o bronze - (crédito: MeloGym/CBG)

Lorrane Oliveira brilhou nas barras assimétricas e conquistou, neste sábado (8/8) o título do aparelho no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística 2026, disputado no Ginásio Nilson Nelson. Para alcançar o topo do pódio, a estrela do Flamengo precisou desbancar a companheira Flávia Saraiva, medalhista de prata na prova. Sophia Weisberg, do Esporte Clube Pinheiros, ficou com o bronze. 

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Lorrane foi a última a se apresentar, pelo fato de ter tido a pior nota nas qualificatórias dentre as oito classificadas para a decisão. No entanto, teve desempenho perfeito nas barras assimétricas e recebeu 13.700 pontos para levar o ouro.

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Em entrevista ao Correio, a ginasta exaltou a estrutura e a torcida presentes no evento: "Adorei a estrutura no ginásio, estava tudo incrível. A torcida não tem nem o que dizer. Receber esse carinho é maravilhoso e nos motiva demais", contou Lorrane. 

Na outra final da tarde, o Flamengo também ganhou o ouro. Pelo salto, Nicole Bello teve 13.250 pontos de média e ficou com a primeira posição. Completando o pódio, Francine Oliveira e Clara Stecca ficaram com apenas 16 pontos de diferença e conquistaram a prata e o bronze, respectivamente, defendendo a equipe GNU, do Rio Grande do Sul. 

*Estagiário sob supervisão de Victor Parrini 

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RAFAEL LINS*

Estudante do UniCEUB, é estagiário da editoria de Esportes do Correio Braziliense.

Por RAFAEL LINS*
postado em 08/08/2026 19:15 / atualizado em 08/08/2026 19:17
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