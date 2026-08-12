Milhões em campo: Paquetá e Gerson medem forças na Libertadores

Gerson e Lucas Paquetá vão fazer duelo das duas contratações mais caras do futebol brasileiro nas oitavas de final da Libertadores da América - (crédito: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Há jogadores contratados para preencher uma posição. Outros chegam acompanhados de um preço capaz de transformar cada toque na bola em cobrança. Nesse ambiente de expectativa, Gerson e Lucas Paquetá entram em campo hoje, às 21h30, no Mineirão. Donos das duas maiores contratações da história do futebol brasileiro, os meias se encontram na abertura das oitavas de final da Libertadores, em um duelo no qual cada investimento também será colocado à prova. A Globo exibe.

Paquetá custou R$ 260 milhões ao Flamengo, pagos ao West Ham, e rapidamente assumiu o lugar de protagonista no retorno ao clube onde foi formado. Em 32 partidas, marcou nove gols e logo consolidou-se como peça importante. Do outro lado está Gerson, comprado pelo Cruzeiro por R$ 186,9 milhões junto ao Zenit, da Rússia. A temporada, porém, ainda é de reconstrução para o meia, em busca de recuperar o futebol apresentado justamente com a camisa do rival de logo mais. Ele ainda não balançou as redes em 35 partidas pela Raposa.

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Os números, porém, não são exatos no sentido de traduzir a importância das peças nos esquemas de Artur Jorge e Leonardo Jardim. Em Belo Horizonte, Gerson voltou a assumir funções variadas no meio-campo e recuperou parte do protagonismo responsável por gerar o apelido de Coringa. A capacidade de circular por diferentes setores transformou o camisa 8 em peça importante de um Cruzeiro com a missão de construir uma vantagem no Mineirão antes da volta, marcada para a próxima semana no Maracanã.

O retorno ao Flamengo também devolveu a Paquetá a condição de peça central de um time construído para disputar tudo. Ainda sem confirmação entre os titulares, o camisa 20 oferece ao técnico Leonardo Jardim a capacidade de ocupar diferentes espaços entre o meio-campo e o setor ofensivo. Dono da melhor campanha da fase de grupos, o rubro-negro começa o mata-mata fora de casa pela primeira vez depois de três temporadas. Com a capacidade de retenção de bola do meia, a estratégia passa por sobreviver ao Mineirão e levar a decisão para o Maracanã, onde poderá transformar a vantagem do mando em parte do plano para avançar na defesa do título.

O preço, portanto, estará em campo dos dois lados. Paquetá carrega a cobrança de justificar o maior investimento da história do futebol brasileiro em um jogador e conduzir o Flamengo na busca por mais uma Libertadores. Gerson tenta transformar o segundo maior negócio em rendimento para ajudar a Raposa a abrir vantagem diante do atual campeão. Entre milhões, expectativas e duas camisas pesadas, o protagonismo terá 180 minutos para encontrar um dono.

Palmeiras x Cerro

Às 19h, o Palmeiras joga o mata-mata da Libertadores em uma condição inesperada. Depois de 17 anos, o alviverde volta a ter a responsabilidade de abrir as oitavas de final em casa, no Nubank Parque, e construir vantagem diante do Cerro Porteño, rival responsável por tirar a liderança nos palmeirenses nos grupos. Um resultado positivo é essencial para a definição da vaga em Assunção. O Paramount transmite.